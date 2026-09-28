ВАЗ-2106 и Lanos возглавили список автомобилей, списанных в августе украинцами

По данным Института исследований авторынка, статистика включает первые 30 дней августа. Для корректного сравнения аналитики взяли аналогичные периоды июля 2026 и августа 2025-го. В июле было оформлено 2510 выбраковок, а годом ранее – 2370. Следовательно, за месяц показатель сократился на 269 транспортных средств, а за год – на 129.

Что означает выбраковка автомобиля

Выбраковка – это регистрационная процедура, после которой транспортное средство окончательно снимается с государственного учета. Обычно ее оформляют, если автомобиль физически уничтожен, сильно поврежден, изношен или уже не имеет практической ценности.

Важно, что количество выбраковок не равно количеству машин, которые в течение месяца физически сдали на металлолом. Автомобиль мог годами стоять без движения, быть разобранным на запчасти или уничтоженным ранее, а в августе владелец официально оформил прекращение его регистрации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Подробнее о самой процедуре Auto24 рассказывал в материале как списать автомобиль.

Услуга предоставляется сервисными центрами МВД бесплатно в течение одного рабочего дня. Владельцу необходимо предоставить паспорт, налоговый номер, свидетельство о регистрации и номерные знаки, если они сохранились. После выбраковки возобновить государственную регистрацию транспортного средства невозможно.

Три четверти списанной техники – легковушки

Легковые автомобили сформировали 1662 выбраковки, или 74,2% общего количества. Второе место заняли грузовики – 335 единиц, или 14,9%.

Также в августе выбраковали:

77 мотоциклов;

69 автобусов;

38 полуприцепов;

31 прицеп;

29 мопедов.

Именно легковые автомобили и грузовики обеспечили почти все месячное сокращение. Количество выбракованных легковых автомобилей уменьшилось на 196, грузовых - на 65. Итого это 261 из общих 269 транспортных средств, не досчитавшихся по сравнению с июлем.

В то же время, один месяц еще не свидетельствует об устойчивом тренде. В 2026 году меньше всего выбраковок было оформлено в феврале - 1927, а больше всего в мае - 2553. Августовский результат расположился примерно посередине этого диапазона.

Почти две трети машин были старше 20 лет

Медианный возраст выбракиваемого транспорта составлял 25 лет. Это означает, что половина транспортных средств была моложе этого показателя, а вторая половина - старше.

Средний возраст был еще больше – 26,8 года. При этом центральная половина всех выбраковок пришлась на транспорт в возрасте от 18 до 36 лет.

Распределение по возрасту выглядело так:

до 10 лет включительно – 169 транспортных средств;

от 11 до 20 лет – 629;

от 21 до 30 лет – 560;

от 31 до 40 лет – 614;

от 41 до 50 лет – 220;

свыше 50 лет – 49.

В общей сложности 1443 транспортных средства, или 64,4%, имели возраст более 20 лет. Однако даже почтенный возраст не объясняет причину каждой конкретной выбраковки. В статистику также попадают машины, уничтоженные в ДТП, поврежденные российскими обстрелами или списанные предприятиями.

Ранее Auto24 анализировал, почему украинцы списывают автомобили. Помимо естественного старения автопарка, на статистику влияют боевые действия и постепенная уборка с улиц давно заброшенной техники.

Lada сформировала более четверти выбраковок

Чаще всего в августе списывали автомобили ВАЗ/Lada – 627 единиц, или 28% общего количества. На втором месте оказался ГАЗ со 159 выбраковками, на третьем – ЗАЗ из 131.

Далее расположились Opel и Volkswagen, по 84 транспортных средства каждой марки, Ford из 76, Renault из 68, Daewoo из 64, Mercedes-Benz из 51 и Nissan из 37.

Среди моделей первое место заняла ВАЗ-2106, таких машин выбраковали 109. Вторым стал ZAZ/Daewoo Lanos с результатом 85 автомобилей, третьим – ВАЗ-2101, набравший 80 выбраковок.

В первую десятку вошли ВАЗ-2109, ВАЗ-2107, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ЗАЗ Таврия, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104.

Этот рейтинг нельзя использовать для оценки надежности марок. ВАЗы, ГАЗы и ЗАЗы десятилетиями формировали значительную часть украинского автопарка, поэтому их большое количество выбраковок является следствием массовости и возраста. Даже Lanos до сих пор остается одним из лидеров внутреннего рынка подержанных автомобилей.

Машины продают в 16 лет, а списывают в 25 лет

Сравнение со вторичным рынком показывает, сколь долго автомобили остаются в эксплуатации в Украине. В августе медианный возраст легковушки, сменивший владельца внутри страны, составлял 16 лет. В выбраковке медиана достигла 25 лет.

Разница в девять лет демонстрирует, что значительная часть подержанных машин не исчезает с дорог сразу, а продолжает переходить от одного владельца к другому. Импорт постепенно омолаживает парк, однако этот процесс остается медленным. Как показывал анализ возраста автомобилей в регионах Украины, средний возраст подержанной импортированной легковушки составляет около девяти лет, тогда как на внутреннем рынке переоформляют значительно более старую технику.

Больше всего выбраков оформили в Киеве

Киев занял первое место по количеству оформлений – 224. Далее расположились Харьковская область со 181 выбраковкой, Днепропетровская из 169, Киевская из 168 и Львовская из 160. На пять регионов пришлось 40,2% всех операций.

Однако это география оформления документов, а не физической утилизации. Владелец может обратиться в удобный сервисный центр, а сам автомобиль находится в другом населенном пункте. Так же оформленная выбраковка не доказывает, что машину в тот же день отправили под пресс или сдали на переработку.

Августовская статистика показывает, что темпы списания транспорта несколько снизились, но структура почти не изменилась. Основу выбраковок и дальше формируют старые легковушки, прежде всего массовые модели ВАЗ, ЗАЗ и ГАЗ. При этом средний возраст техники остается стабильно высоким, что иллюстрирует медленное обновление украинского автопарка.