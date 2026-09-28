ВАЗ-2106 та Lanos очолили список авто, які українці списували у серпні

За даними Інституту досліджень авторинку, статистика охоплює перші 30 днів серпня. Для коректного порівняння аналітики взяли аналогічні періоди липня 2026 року та серпня 2025-го. У липні було оформлено 2510 вибракувань, а роком раніше - 2370. Отже, за місяць показник скоротився на 269 транспортних засобів, а за рік - на 129.

Що означає вибракування автомобіля

Вибракування - це реєстраційна процедура, після якої транспортний засіб остаточно знімають з державного обліку. Зазвичай її оформлюють, якщо автомобіль фізично знищений, сильно пошкоджений, зношений або вже не має практичної цінності.

Важливо, що кількість вибракувань не дорівнює кількості машин, які протягом місяця фізично здали на металобрухт. Автомобіль міг роками стояти без руху, бути розібраним на запчастини або знищеним раніше, а у серпні власник лише офіційно оформив припинення його реєстрації.

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Докладніше про саму процедуру Auto24 розповідав у матеріалі як списати автомобіль.

Послуга надається сервісними центрами МВС безоплатно протягом одного робочого дня. Власнику потрібно подати паспорт, податковий номер, свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, якщо вони збереглися. Після вибракування відновити державну реєстрацію транспортного засобу неможливо.

Три чверті списаної техніки - легковики

Легкові автомобілі сформували 1662 вибракування, або 74,2% загальної кількості. Друге місце посіли вантажівки - 335 одиниць, або 14,9%.

Також у серпні вибракували:

77 мотоциклів;

69 автобусів;

38 напівпричепів;

31 причіп;

29 мопедів.

Саме легковики та вантажівки забезпечили майже все місячне скорочення. Кількість вибракуваних легкових автомобілів зменшилася на 196, вантажних - на 65. Разом це 261 із загальних 269 транспортних засобів, яких не дорахувалися порівняно з липнем.

Водночас один місяць ще не свідчить про стійкий тренд. У 2026 році найменше вибракувань було оформлено у лютому - 1927, а найбільше у травні - 2553. Серпневий результат розташувався приблизно посередині цього діапазону.

Майже дві третини машин були старші за 20 років

Медіанний вік вибракуваного транспорту становив 25 років. Це означає, що половина транспортних засобів була молодшою за цей показник, а друга половина - старшою.

Середній вік був ще більшим - 26,8 року. При цьому центральна половина всіх вибракувань припала на транспорт віком від 18 до 36 років.

Розподіл за віком виглядав так:

до 10 років включно - 169 транспортних засобів;

від 11 до 20 років - 629;

від 21 до 30 років - 560;

від 31 до 40 років - 614;

від 41 до 50 років - 220;

понад 50 років - 49.

Загалом 1443 транспортні засоби, або 64,4%, мали вік понад 20 років. Проте навіть поважний вік не пояснює причину кожного конкретного вибракування. До статистики також потрапляють машини, знищені в ДТП, пошкоджені російськими обстрілами або списані підприємствами.

Раніше Auto24 аналізував, чому українці списують автомобілі. Крім природного старіння автопарку, на статистику впливають бойові дії та поступове прибирання з вулиць давно покинутої техніки.

Lada сформувала понад чверть вибракувань

Найчастіше у серпні списували автомобілі ВАЗ/Lada - 627 одиниць, або 28% загальної кількості. На другому місці опинився ГАЗ зі 159 вибракуваннями, на третьому - ЗАЗ зі 131.

Далі розташувалися Opel і Volkswagen, по 84 транспортні засоби кожної марки, Ford із 76, Renault із 68, Daewoo із 64, Mercedes-Benz із 51 та Nissan із 37.

Серед моделей перше місце посіла ВАЗ-2106, таких машин вибракували 109. Другим став ZAZ/Daewoo Lanos із результатом 85 автомобілів, третім - ВАЗ-2101, який набрав 80 вибракувань.

До першої десятки також увійшли ВАЗ-2109, ВАЗ-2107, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ЗАЗ Таврія, ВАЗ-2105 та ВАЗ-2104.

Цей рейтинг не можна використовувати для оцінки надійності марок. ВАЗи, ГАЗи та ЗАЗи десятиліттями формували значну частину українського автопарку, тому їхня велика кількість серед вибракувань є наслідком масовості та віку. Навіть Lanos досі залишається одним із лідерів внутрішнього ринку вживаних автомобілів.

Машини продають у 16 років, а списують у 25

Порівняння з вторинним ринком показує, наскільки довго автомобілі залишаються в експлуатації в Україні. У серпні медіанний вік легковика, який змінив власника всередині країни, становив 16 років. У вибракуванні медіана сягнула 25 років.

Різниця у дев’ять років демонструє, що значна частина старих машин не зникає з доріг одразу, а продовжує переходити від одного власника до іншого. Імпорт поступово омолоджує парк, проте цей процес залишається повільним. Як показував аналіз віку автомобілів у регіонах України, середній вік уживаного імпортованого легковика становить близько дев’яти років, тоді як на внутрішньому ринку переоформлюють значно старішу техніку.

Найбільше вибракувань оформили у Києві

Київ посів перше місце за кількістю оформлень - 224. Далі розташувалися Харківська область зі 181 вибракуванням, Дніпропетровська зі 169, Київська зі 168 та Львівська зі 160. На п’ять регіонів припало 40,2% усіх операцій.

Однак це географія оформлення документів, а не фізичної утилізації. Власник може звернутися до зручного сервісного центру, а сам автомобіль перебувати в іншому населеному пункті. Так само оформлене вибракування не доводить, що машину того самого дня відправили під прес або здали на перероблення.

Серпнева статистика показує, що темпи списання транспорту трохи знизилися, але структура майже не змінилася. Основу вибракувань і надалі формують старі легковики, передусім масові моделі ВАЗ, ЗАЗ і ГАЗ. При цьому середній вік техніки залишається стабільно високим, що добре ілюструє повільне оновлення українського автопарку.