Обстріли, покинуті машини та старіння автопарку: чому українці списують автомобілі

За даними Інституту досліджень авторинку, протягом квітня – червня у зв’язку з вибракуванням з обліку зняли 7424 одиниці техніки. Це майже стільки ж, як у другому кварталі минулого року, але на 898 транспортних засобів більше, ніж у перші три місяці 2026-го.

Чому кількість списаних машин зросла

Головна причина залишається цілком природною: український автопарк старий, а значна частина машин уже давно вичерпала технічний ресурс. Понад 3200 вибракуваних транспортних засобів мали вік більш як 30 років. Ще 2185 машин перебували у віковій категорії від 20 до 30 років.

Проте збільшення кількості вибракувань порівняно з першим кварталом не можна пояснити лише корозією та зношенням агрегатів. Одним із чинників стали масовані російські обстріли українських міст, насамперед Києва.

Головний сервісний центр МВС повідомляє, що найбільше звернень щодо вибракування у 2026 році фіксують у столиці та регіонах, які найбільше потерпають від російських атак. Від початку року українці скористалися цією послугою понад 14 тисяч разів.

Після одного з масованих ударів на Київщині мобільний сервісний центр МВС працював безпосередньо на місці руйнувань. Його фахівці допомагали власникам оформити зняття з обліку автомобілів, які були критично пошкоджені та вже не підлягали відновленню.

Виїзний сервісний центр МВС, в якому вибраковують знижені після обстрілу авто. Фото Авто24.

Масштаб проблеми добре показала атака на столицю в ніч проти 2 липня. Пошкодження тоді зафіксували майже в усіх районах Києва. Зокрема, були пошкоджені дев’ять автомобілів швидкої допомоги, житлові будинки та транспортна інфраструктура.

Отже, частина машин потрапляє до статистики не через поважний вік, а через наслідки війни. Після вибракування автомобіль назавжди виключають з Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Відновити його реєстрацію вже неможливо.

Міста почали прибирати покинуті авто

Ще один процес, який поступово впливає на статистику, — очищення міських вулиць і дворів від занедбаних транспортних засобів.

Особливо активно цим займається влада Львова. У місті запровадили процедуру виявлення та переміщення машин, які тривалий час стоять без руху, займають паркувальні місця або створюють перешкоди.

На початку лютого міська влада погодила евакуацію ще 20 таких автомобілів. Їх мали забрати з різних районів Львова та перемістити на спеціальний майданчик. У травні на арештмайданчик поліції перевезли ще п’ять покинутих машин, які роками стояли у дворах та на вулицях.

Після виявлення такого автомобіля районна адміністрація намагається встановити його власника та залишає на кузові інформаційне повідомлення. Якщо господар не реагує, питання розглядає спеціальна комісія. Машину переміщують на майданчик, але саме це ще не означає автоматичного списання.

Частину автомобілів власники забирають або самостійно переміщують. Інші, якщо вони остаточно зруйновані, розібрані чи не мають практичної цінності, згодом можуть пройти процедуру офіційного вибракування.

ВАЗ залишається головним кандидатом на металобрухт

Перше місце серед марок, які найчастіше знімали з обліку, посіла продукція ВАЗ та Lada. За три місяці було вибракувано 1996 таких автомобілів.

Це більше чверті всього квартального обсягу. Йдеться переважно про задньопривідні “Жигулі”, а також старі передньопривідні моделі, які десятиліттями підтримували в робочому стані завдяки дешевим запчастинам.

На другому місці опинився ГАЗ із результатом 665 машин. Основу цієї групи становлять старі “Волги”, вантажівки та перші “Газелі”, ремонт яких дедалі частіше коштує більше за сам автомобіль.

Третю позицію посів ЗАЗ. За квартал з реєстру зникли 450 машин української марки. Переважно це “Таврії” та “Славути”, які тривалий час залишалися найдешевшим особистим транспортом, але тепер дедалі швидше вибувають з експлуатації.

Серед іномарок найбільше списали автомобілів Volkswagen та Opel — 264 і 249 одиниць відповідно. Це наслідок великої кількості старих Golf, Passat, Kadett, Astra і Vectra, завезених в Україну ще у 1990-х та на початку 2000-х років.

“Класика” ВАЗ поступово зникає

Три найпопулярніші моделі серед вибракуваних автомобілів належать до класичного сімейства ВАЗ.

Лідером стала ВАЗ-2106 – з обліку зняли 286 таких машин. Далі розташувалися ВАЗ-2107 із результатом 280 одиниць та ВАЗ-2101, яких вибракували 273.

Загалом за квартал реєстр залишили майже 850 автомобілів трьох моделей. Це показує, що епоха масових задньопривідних “Жигулів” в Україні поступово завершується.

Водночас на четверте місце вже вийшов Daewoo Lanos. За три місяці списали 236 автомобілів цієї моделі. Переважно це ранні корейські, польські та українські машини, які багато років працювали в таксі, корпоративних парках або використовувалися як недорогий сімейний транспорт.

П’яту позицію посіла “Газель” із результатом 214 машин. Утримувати старі фургони та бортові вантажівки дедалі складніше через високу витрату пального, корозію та постійні ремонти.

Навіть Lanos більше не безсмертний

Поява Daewoo Lanos серед головних кандидатів на списання має символічне значення. Ця модель довго вважалася одним із найвитриваліших і найдешевших в обслуговуванні автомобілів українського ринку.

Однак першим екземплярам уже понад 25 років. Чимало з них мають величезні пробіги, сліди кількох ДТП та наскрізну корозію. Вартість якісного кузовного ремонту легко перевищує ринкову ціну такої машини.

Схожа доля найближчими роками чекатиме на Chevrolet Aveo, Renault Logan та інші бюджетні моделі початку 2000-х. Вони поки що не очолюють статистику вибракувань, але поступово наближаються до віку, коли навіть доступні запчастини вже не рятують кузов.

Найстарішій списаній машині було 72 роки

Найстарішим автомобілем, який офіційно завершив свій шлях у другому кварталі, став ГАЗ-69А 1954 року випуску.

Позашляховик прожив 72 роки. Машини цього типу використовували військові, лісники, геологи, сільські підприємства та державні установи. Пізніше багато з них потрапили до приватних власників і десятиліттями ремонтувалися буквально з того, що було під рукою.

До реєстру вибракування також потрапили поодинокі рідкісні моделі: Wartburg 1300, Citroën BX, Alfa Romeo 155 та 164, Mazda Xedos 6, Nissan Prairie, Hyundai Pony, Opel Calibra й кілька старих компактних Fiat.

Для звичайного власника це просто непридатний автомобіль. Для колекціонера деякі з цих машин могли б мати історичну цінність. Але реальний стан таких екземплярів часто не залишає шансів навіть на дорогу реставрацію.

В країні продовжується накопичення старих машин

Попри понад 7400 вибракуваних транспортних засобів, український автопарк не стає молодшим. У другому кварталі в країні зареєстрували близько 119 тисяч новоприбулих машин різних типів. На кожні 100 поповнень припало лише близько шести вибракувань.

Тобто Україна продовжує накопичувати транспорт значно швидше, ніж позбувається старого. Потреба в мобільності залишається високою, а купівельна спроможність не дозволяє більшості водіїв регулярно змінювати автомобілі.

Тому навіть сильно зношені машини ремонтують доти, доки вони можуть пересуватися. Вибракування стає фінальною точкою лише тоді, коли відновлення остаточно втрачає економічний сенс, автомобіль роками стоїть покинутим або його знищує російський обстріл.