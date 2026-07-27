Якого віку автомобілі купують у різних областях України

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2026 року середній вік легковика, переоформленого на внутрішньому ринку, становив 15,9 року. Середній вік уживаного автомобіля, який уперше зареєстрували після ввезення з-за кордону, був майже на сім років меншим — 9,2 року.

У столиці автомобілі змінюють власників раніше

Наймолодші автомобілі на внутрішньому вторинному ринку традиційно купують у Києві. Середній вік машини, переоформленої у столиці протягом червня, становив 11,6 року. Порівняно з травнем показник не змінився.

Столичний ринок вирізняється вищою купівельною спроможністю та швидшою ротацією автомобілів. Машини частіше змінюють першого, другого та наступних власників, не встигаючи досягнути критичного для українського ринку віку.

Друге місце посіла Львівська область із показником 14,8 року. За місяць середній вік угод тут зменшився на 0,3 року. Близькість до західного кордону та великий обсяг імпорту постійно поповнюють місцевий ринок свіжішими машинами.

У Закарпатській області середній вік проданого автомобіля становив 15,2 року, що на 0,1 року менше, ніж місяцем раніше.

Київщина, Дніпропетровщина та Одещина – середній рівень

У Київській області середній вік автомобілів на внутрішньому ринку становив 15,7 року.

Дніпропетровська та Одеська області показали однаковий результат – 15,9 року. Він точно відповідає середньому показнику по країні.

У цих регіонах великий і різноманітний вторинний ринок. Тут одночасно продають відносно свіжі кросовери, комерційні автомобілі та масові моделі, яким уже понад 20 років. Через це середній показник виходить близьким до загальноукраїнського.

На Херсонщині середній автомобіль досяг 20-річного віку

Найстаріші автомобілі на внутрішньому ринку купували у Херсонській області. Середній вік переоформленої машини сягнув рівно 20 років, збільшившись за місяць ще на 0,4 року.

Це єдиний регіон, де середній показник перетнув межу двох десятиліть. На нього впливають воєнні умови, обмежена пропозиція та потреба у максимально доступному транспорті.

У Донецькій області середній вік автомобіля становив 19,6 року. За місяць він зменшився на 0,2 року, але залишився одним із найвищих у країні.

Тут автомобілі часто купують не заради комфорту чи престижу, а як базовий засіб мобільності або робочий інструмент. Тому навіть дуже старі машини продовжують змінювати власників, якщо залишаються на ходу.

Старші машини переважають і на півночі

У Сумській області середній вік переоформленого легковика становив 17,6 року, у Чернігівській – 17,3 року.

На Миколаївщині показник досяг 17,2 року, а у Черкаській області – 17 років.

Ці результати помітно перевищують середній рівень країни. Вони свідчать, що значна частина місцевого попиту припадає на доступні автомобілі 2000-х років і навіть старші моделі.

Через «Дію» найчастіше продають 17-річні авто

Середній вік автомобілів, переоформлених через застосунок «Дія», становив 17 років. За місяць показник не змінився.

Цифровий сервіс став особливо популярним у бюджетному сегменті. Власникам недорогих масових автомобілів не потрібно окремо їхати до сервісного центру МВС та витрачати час на традиційне оформлення угоди.

Водночас вік у 17 років показує, що «Дія» використовується не лише для сучасних машин. Через застосунок активно змінюють власників старі Daewoo, Volkswagen, ВАЗи, Renault, Skoda та інші моделі масового вторинного ринку.

Імпорт залишається значно молодшим

Автомобілі з пробігом, які українці привозять з-за кордону, у середньому значно молодші за машини на внутрішньому ринку.

У червні середній вік такого імпорту становив 9,2 року. Причина полягає не лише у бажанні покупців отримати новішу машину.

Ввезення дуже старих автомобілів дедалі частіше втрачає економічний сенс. Витрати на доставку, розмитнення, ремонт і сертифікацію можуть наблизитися до вартості самого авто. Тому імпортери намагаються привозити техніку, яку можна вигідно продати після всіх обов’язкових платежів.

Наймолодші автомобілі імпортують до Києва

Середній вік уживаного автомобіля, ввезеного до Києва, становив лише 7,2 року. За місяць показник зменшився ще на 0,1 року.

До столиці частіше потрапляють відносно свіжі кросовери, електромобілі, преміальні седани та машини після лізингу. Значну частину імпорту становлять автомобілі віком від трьох до семи років.

В Одеській області середній вік імпортованої машини дорівнював 7,6 року, що на 0,2 року менше за травневий результат.

Попри воєнні обмеження логістики, в регіоні продовжує працювати велика кількість компаній, які займаються автомобілями зі США, Південної Кореї та інших ринків.

Львів залишається головними воротами для європейських авто

У Львівській області середній вік імпортованого автомобіля становив 8,2 року. За місяць він скоротився на 0,3 року.

Регіон залишається одним із головних центрів ввезення машин із Європи. Саме через західний кордон до України масово потрапляють дизельні універсали, кросовери, легкі комерційні автомобілі та електромобілі.

Дніпропетровська і Запорізька області показали однаковий результат – 8,5 року. На Київщині та Харківщині середній вік свіжого імпорту становив 9 років.

У всіх цих регіонах ввезені машини виявилися молодшими за середній український показник.

На Волині та Чернігівщині везуть старіший європейський секонд-хенд

У більшості областей середній вік імпортованих автомобілів перебував у межах від 10 до 11,5 року.

У Волинській області показник становив 11,1 року. На Чернігівщині він сягнув 11,6 року.

Це все одно суттєво молодше за автомобілі, які перепродаються всередині цих регіонів. Однак структура імпорту тут зміщена в бік доступніших машин із Європи, випущених у першій половині 2010-х років.

Донецька область стала винятком

Найстарішими серед «свіжопригнаних» виявилися автомобілі у Донецькій області. Їхній середній вік становив 15,9 року.

За один місяць показник збільшився відразу на два роки. Він майже зрівнявся із середнім віком усього внутрішнього вторинного ринку України.

Це означає, що до регіону ввозили переважно максимально доступний транспорт. Такі автомобілі можуть використовуватися для господарських завдань, роботи та пересування в умовах, де стан машини важливіший за її рік випуску.

Імпорт омолоджує парк, але дуже повільно

Різниця між внутрішніми угодами та імпортом становить 6,7 року. Українці перепродають один одному машини середнім віком майже 16 років, але привозять з-за кордону автомобілі, яким трохи більше дев’яти.

Саме імпорт залишається головним джерелом омолодження національного автопарку. Проте навіть дев’ятирічний середній вік означає, що Україна переважно купує вже не нову техніку.

Через невисоку купівельну спроможність старі автомобілі не зникають із доріг чи відправляються на шрот, а продовжують переходити від одного власника до іншого. Тому новіші імпортовані машини лише поступово змінюють загальну вікову структуру парку, основу якого досі становить транспорт віком 15–20 років.