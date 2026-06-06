Імпортовані автомобілі частіше мають аварійне минуле, ніж місцеві

Вживаний автомобіль з Європи чи США для багатьох українців досі виглядає привабливішим за машину з місцевою історією. Але саме в імпортованих авто ризик неприємних сюрпризів значно вищий: за даними компанії carVertical, з січня 2025 року по березень 2026 року історію пошкоджень мали 63,4% імпортованих автомобілів, перевірених в Україні, тоді як серед місцевих авто цей показник становив 27,9%, пише Авто24.

До речі у Києві продають старий Daewoo Lanos за ціною нового

Імпортовані авто частіше мають аварійне минуле

Різниця дуже відчутна. Якщо спростити, імпортовані автомобілі в Україні приблизно у 2,3 раза частіше мають записи про пошкодження, ніж автомобілі, які вже були на місцевому ринку.

Причина не лише в тому, що за кордоном трапляються ДТП. Проблема глибша: між країнами немає повноцінного автоматичного обміну історією транспортних засобів. Частина даних залишається у національних базах, частина не оцифровується, а частина взагалі зникає з поля зору після перетину кордону.

У результаті автомобіль, який мав аварію за кордоном, після ввезення на новий ринок може виглядати майже “чистим”. Його ремонтують, полірують, фотографують з правильного ракурсу — і покупець бачить не історію машини, а лише її поточну вітрину.

Україна особливо залежить від імпорту

За даними carVertical, 78% автомобілів, які перевіряли користувачі сервісу в Україні, були ввезені з-за кордону. Це один із найвищих показників у Європі.

Для українського авторинку це важлива цифра. Вона означає, що більшість покупців має справу саме з машинами, історія яких формувалася в іншій країні. А отже — з більшим ризиком неповної інформації про ДТП, ремонт, пробіг, кількість власників і умови експлуатації.

Це добре збігається з іншими дослідженнями carVertical щодо шахрайства з пробігом. За їхніми даними, на імпортованих автомобілях пробіг скручують у два-п’ять разів частіше, ніж на місцевих. Тобто підвищений ризик для імпорту — це не виняток, а системна особливість транскордонних угод.

Покупці хочуть прозорості, а не просто нижчої ціни

Опитування carVertical серед 14 000 водіїв у 22 країнах показало, що 92,2% покупців вважають: продавець має розкривати інформацію про попередні пошкодження автомобіля.

Ще показовіша інша цифра: 75,6% респондентів обрали б автомобіль без історії пошкоджень, тоді як лише 9,6% назвали найважливішим критерієм нижчу ціну. Тобто для більшості покупців “дешевше” вже не означає “краще”.

Це важливий сигнал для українського ринку. Покупець готовий платити за прозорість, але часто не має достатніх інструментів, щоб її отримати. Саме на цьому й заробляє частина недобросовісних продавців: вони користуються прогалинами в даних, різницею між національними реєстрами та довірою покупця до гарного зовнішнього вигляду.

До речі навіщо перевіряти VIN-код при купівлі авто

Чому авто після ДТП може бути небезпечним

Не кожне пошкодження є критичним. Подряпини, дрібні косметичні ремонти чи заміна бампера після незначного контакту не завжди мають серйозні наслідки.

Інша справа — сильні удари, пошкодження силової структури кузова, порушення геометрії, спрацювання подушок безпеки або неякісний ремонт після аварії. Таке авто може виглядати добре, але бути небезпечним у наступному ДТП.

Окремий ризик — дешевий ремонт. Автомобілі після аварій часто купують за кордоном саме тому, що вони коштують дешевше. Потім їх ремонтують з мінімальними витратами: неоригінальними деталями, без повноцінного відновлення силових елементів, без належної діагностики електроніки й систем безпеки.

Зовні така машина може виглядати привабливо. Але покупець фактично купує не “вигідний варіант”, а чужу аварійну історію, про яку йому могли не розповісти.

Після серйозної аварії авто не хочуть купувати навіть дешевше

Опитування carVertical показало, що 60,7% водіїв не купили б автомобіль після серйозної ДТП навіть за умови, що він зовні виглядає ідеально.

Водночас 63,9% респондентів готові заплатити більше за машину, яка точно не потрапляла в аварії. А 86,7% опитаних заявили, що серйозність попередніх пошкоджень для них має дуже велике значення.

Це означає, що покупці розуміють різницю між дрібним косметичним ремонтом і справді небезпечною історією. Проблема лише в тому, що без доступу до повних даних цю різницю часто складно побачити до купівлі.

Чому історія авто часто “обнуляється”

Одна з головних проблем ринку вживаних авто — відсутність єдиного європейського реєстру історії транспортних засобів. Дані про ДТП, пробіг, страхові випадки, зміну власників і технічні огляди часто залишаються в межах окремих країн.

Коли автомобіль експортують, його історія може стати фрагментарною. Частина записів недоступна в іншій країні, частина захищена правилами обробки даних, а частина просто ніколи не потрапляє в цифрові бази.

Фахівець carVertical із досліджень авторинку Матас Бузеліс пояснює, що через відсутність єдиної системи якість вживаних імпортованих авто залишається непевною. Після ввезення до іншої країни історія автомобіля часто починається ніби з нуля, що створює умови для приховування дефектів і маніпуляцій з пробігом.

Що робити покупцю