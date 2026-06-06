Импортируемые автомобили чаще скрывают аварийное прошлое, чем местные

Подержанный автомобиль из Европы или США для многих украинцев до сих пор выглядит привлекательнее машины с местной историей. Но именно в импортируемых авто риск неприятных сюрпризов значительно выше: по данным компании carVertical, с января 2025 года по март 2026 года историю повреждений имели 63,4% импортируемых автомобилей, проверенных в Украине, тогда как среди местных авто этот показатель составлял 27,9%, пишет Авто24.

Кстати в Киеве продают старый Daewoo Lanos по цене нового

Импортируемые авто чаще имеют аварийное прошлое

Разница очень ощутима. Если упростить, импортируемые автомобили в Украине примерно в 2,3 раза чаще имеют записи о повреждении, чем автомобили, которые уже были на местном рынке.

Причина не только в том, что за рубежом случаются ДТП. Проблема глубже: между странами нет полноценного автоматического обмена историей транспортных средств. Часть данных остается в национальных базах, часть не оцифровывается, а часть вообще исчезает из поля зрения после пересечения границы.

В результате автомобиль, который имел аварию за рубежом, после ввоза на новый рынок может выглядеть почти “чистым”. Его ремонтируют, полируют, фотографируют с правильного ракурса - и покупатель видит не историю машины, а лишь ее текущую витрину.

Украина особенно зависит от импорта

По данным carVertical, 78% автомобилей, которые проверяли пользователи сервиса в Украине, были ввезены из-за рубежа. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Для украинского авторынка это важная цифра. Она означает, что большинство покупателей имеет дело именно с машинами, история которых формировалась в другой стране. А значит - с большим риском неполной информации о ДТП, ремонт, пробег, количество владельцев и условия эксплуатации.

Это хорошо совпадает с другими исследованиями carVertical относительно мошенничества с пробегом. По их данным, на импортированных автомобилях пробег скручивают в два-пять раз чаще, чем на местных. То есть повышенный риск для импорта - это не исключение, а системная особенность трансграничных сделок.

Покупатели хотят прозрачности, а не просто более низкой цены

Опрос carVertical среди 14 000 водителей в 22 странах показал, что 92,2% покупателей считают: продавец должен раскрывать информацию о предыдущих повреждениях автомобиля.

Еще более показательна другая цифра: 75,6% респондентов выбрали бы автомобиль без истории повреждений, тогда как только 9,6% назвали важнейшим критерием низкую цену. То есть для большинства покупателей “дешевле” уже не означает “лучше”.

Это важный сигнал для украинского рынка. Покупатель готов платить за прозрачность, но часто не имеет достаточных инструментов, чтобы ее получить. Именно на этом и зарабатывает часть недобросовестных продавцов: они пользуются пробелами в данных, разницей между национальными реестрами и доверием покупателя к хорошему внешнему виду.

Кстати зачем проверять VIN-код при покупке авто

Почему авто после ДТП может быть опасным

Не каждое повреждение является критическим. Царапины, мелкие косметические ремонты или замена бампера после незначительного контакта не всегда имеют серьезные последствия.

Другое дело - сильные удары, повреждения силовой структуры кузова, нарушение геометрии, срабатывание подушек безопасности или некачественный ремонт после аварии. Такое авто может выглядеть хорошо, но быть опасным в следующем ДТП.

Отдельный риск - дешевый ремонт. Автомобили после аварий часто покупают за рубежом именно потому, что они стоят дешевле. Затем их ремонтируют с минимальными затратами: неоригинальными деталями, без полноценного восстановления силовых элементов, без надлежащей диагностики электроники и систем безопасности.

Внешне такая машина может выглядеть привлекательно. Но покупатель фактически покупает не “выгодный вариант”, а чужую аварийную историю, о которой ему могли не рассказать.

После серьезной аварии авто не хотят покупать даже дешевле

Опрос carVertical показал, что 60,7% водителей не купили бы автомобиль после серьезного ДТП даже при условии, что он внешне выглядит идеально.

В то же время 63,9% респондентов готовы заплатить больше за машину, которая точно не попадала в аварии. А 86,7% опрошенных заявили, что серьезность предыдущих повреждений для них имеет очень большое значение.

Это означает, что покупатели понимают разницу между мелким косметическим ремонтом и действительно опасной историей. Проблема лишь в том, что без доступа к полным данным эту разницу часто сложно увидеть до покупки.

Почему история авто часто “обнуляется”

Одна из главных проблем рынка подержанных авто - отсутствие единого европейского реестра истории транспортных средств. Данные о ДТП, пробеге, страховых случаях, смене владельцев и технических осмотрах часто остаются в пределах отдельных стран.

Когда автомобиль экспортируют, его история может стать фрагментарной. Часть записей недоступна в другой стране, часть защищена правилами обработки данных, а часть просто никогда не попадает в цифровые базы.

Специалист carVertical по исследованиям авторынка Матас Бузелис объясняет, что из-за отсутствия единой системы качество бывших в употреблении импортируемых авто остается неуверенным. После ввоза в другую страну история автомобиля часто начинается будто с нуля, что создает условия для сокрытия дефектов и манипуляций с пробегом.

Что делать покупателю