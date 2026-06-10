Які документи потрібні щоб продати авто через Дію

Онлайн-продаж автомобіля через застосунок Дія стає дедалі популярнішим серед українських автовласників. Сервіс дозволяє переоформити транспортний засіб без відвідування сервісного центру МВС, черг та корупційних ризиків. Однак для успішного оформлення угоди необхідно заздалегідь перевірити наявність усіх потрібних електронних документів.

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Які документи мають бути в Дії

Для продажу автомобіля онлайн продавець повинен мати у застосунку Дія:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання;

інформацію про зареєстроване місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо хоча б один із цих документів не відображається в застосунку, скористатися послугою онлайн-переоформлення буде неможливо.

Власникам техпаспортів старого зразка варто перевірити документи заздалегідь

Особливу увагу варто звернути власникам автомобілів, свідоцтва про реєстрацію яких були видані до 2013 року.

Такі документи можуть не відображатися в електронних реєстрах, через що система не зможе підтвердити право власності на транспортний засіб.

У такому випадку необхідно звернутися до сервісного центру МВС та здійснити перереєстрацію автомобіля. Після оформлення нового свідоцтва сучасного зразка документ автоматично з'явиться в електронних сервісах, зокрема в Кабінеті водія та застосунку Дія.

Як відбувається продаж автомобіля онлайн

Перед початком оформлення угоди фахівці рекомендують активувати Дія.Підпис.

Саме за допомогою електронного підпису сторони підписують:

договір купівлі-продажу;

заяву на перереєстрацію транспортного засобу.

Після створення заявки система автоматично перевіряє інформацію про автомобіль та його власника через Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Коли система може відмовити

Онлайн-переоформлення не буде доступним у випадках, якщо:

автомобіль перебуває в розшуку;

на транспортний засіб накладено арешт;

щодо власника діють обмеження або обтяження;

виявлено невідповідності в реєстрах.

У таких ситуаціях користувач отримає повідомлення про неможливість проведення операції.

Що відбувається після підписання договору

Після успішного підписання документи автоматично надходять до сервісного центру МВС для обробки.

Адміністратор:

проводить перереєстрацію автомобіля;

закріплює новий номерний знак серії DI (якщо його було замовлено);

формує нове свідоцтво про реєстрацію.

Якщо покупець обрав лише електронний документ, пластиковий бланк не виготовляється, а існуючий номерний знак може залишитися за автомобілем.

Після завершення процедури новий власник отримує електронне свідоцтво про реєстрацію, яке відображається в застосунку Дія.

Коли надійдуть документи

У разі замовлення фізичного свідоцтва про реєстрацію готові документи передаються до ДП “Інфотех”, після чого доставляються через АТ “Укрпошта”.

Орієнтовний термін доставки становить до 10 днів.

Переваги онлайн-переоформлення

Сервіс продажу автомобілів через Дію дозволяє уникнути особистого відвідування сервісних центрів МВС, черг та корупції. Допомагає скоротити час оформлення угоди та мінімізувати кількість паперових документів.

Перед оформленням продажу варто лише переконатися, що всі необхідні документи відображаються в електронному вигляді, а Дія.Підпис активований. Це допоможе уникнути відмови системи та значно прискорить процес переоформлення транспортного засобу.