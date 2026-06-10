Какие документы нужны чтобы продать авто через Дию

Онлайн-продажа автомобиля через приложение Дія становится все более популярным среди украинских автовладельцев. Сервис позволяет переоформить транспортное средство без посещения сервисного центра МВД, очередей и коррупционных рисков. Однако для успешного оформления сделки необходимо заранее проверить наличие всех необходимых электронных документов.

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Какие документы должны быть в Дии

Для продажи автомобиля онлайн продавец должен иметь в приложении Дія:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство;

информацию о зарегистрированном месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если хотя бы один из этих документов не отображается в приложении, воспользоваться услугой онлайн-переоформления будет невозможно.

Владельцам техпаспортов старого образца стоит проверить документы заранее

Особое внимание стоит обратить владельцам автомобилей, свидетельства о регистрации которых были выданы до 2013 года.

Такие документы могут не отображаться в электронных реестрах, из-за чего система не сможет подтвердить право собственности на транспортное средство.

В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию автомобиля. После оформления нового свидетельства современного образца документ автоматически появится в электронных сервисах, в частности в Кабинете водителя и приложении Дія.

Как происходит продажа автомобиля онлайн

Перед началом оформления сделки специалисты рекомендуют активировать Дія.Підпис.

Именно с помощью электронной подписи стороны подписывают:

договор купли-продажи;

заявление на перерегистрацию транспортного средства.

После создания заявки система автоматически проверяет информацию об автомобиле и его владельце через Единый государственный реестр транспортных средств.

Когда система может отказать

Онлайн-переоформление не будет доступно в случаях, если:

автомобиль находится в розыске;

на транспортное средство наложен арест;

в отношении владельца действуют ограничения или обременения;

выявлены несоответствия в реестрах.

В таких ситуациях пользователь получит уведомление о невозможности проведения операции.

Что происходит после подписания договора

После успешного подписания документы автоматически поступают в сервисный центр МВД для обработки.

Администратор проводит перерегистрацию автомобиля:

проводит перерегистрацию автомобиля;

закрепляет новый номерной знак серии DI (если он был заказан);

формирует новое свидетельство о регистрации.

Если покупатель выбрал только электронный документ, пластиковый бланк не изготавливается, а существующий номерной знак может остаться за автомобилем.

После завершения процедуры новый владелец получает электронное свидетельство о регистрации, которое отображается в приложении Дія.

Когда поступят документы

В случае заказа физического свидетельства о регистрации готовые документы передаются в ГП “Инфотех”, после чего доставляются через АО “Укрпочта”.

Ориентировочный срок доставки составляет до 10 дней.

Преимущества онлайн-переоформления

Сервис продажи автомобилей через Дію позволяет избежать личного посещения сервисных центров МВД, очередей и коррупции. Помогает сократить время оформления сделки и минимизировать количество бумажных документов.

Перед оформлением продажи стоит только убедиться, что все необходимые документы отображаются в электронном виде, а Дія.Підпис активирован. Это поможет избежать отказа системы и значительно ускорит процесс переоформления транспортного средства.