Какие документы нужны чтобы продать авто через Дию

Продать авто через Дию
Онлайн-продажа автомобиля через приложение Дія становится все более популярным среди украинских автовладельцев. Сервис позволяет переоформить транспортное средство без посещения сервисного центра МВД, очередей и коррупционных рисков. Однако для успешного оформления сделки необходимо заранее проверить наличие всех необходимых электронных документов.
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Какие документы должны быть в Дии
Для продажи автомобиля онлайн продавец должен иметь в приложении Дія:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство;
- информацию о зарегистрированном месте жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Если хотя бы один из этих документов не отображается в приложении, воспользоваться услугой онлайн-переоформления будет невозможно.
Владельцам техпаспортов старого образца стоит проверить документы заранее
Особое внимание стоит обратить владельцам автомобилей, свидетельства о регистрации которых были выданы до 2013 года.
Такие документы могут не отображаться в электронных реестрах, из-за чего система не сможет подтвердить право собственности на транспортное средство.
В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию автомобиля. После оформления нового свидетельства современного образца документ автоматически появится в электронных сервисах, в частности в Кабинете водителя и приложении Дія.
Как происходит продажа автомобиля онлайн
Перед началом оформления сделки специалисты рекомендуют активировать Дія.Підпис.
Именно с помощью электронной подписи стороны подписывают:
- договор купли-продажи;
- заявление на перерегистрацию транспортного средства.
После создания заявки система автоматически проверяет информацию об автомобиле и его владельце через Единый государственный реестр транспортных средств.
Когда система может отказать
Онлайн-переоформление не будет доступно в случаях, если:
- автомобиль находится в розыске;
- на транспортное средство наложен арест;
- в отношении владельца действуют ограничения или обременения;
- выявлены несоответствия в реестрах.
В таких ситуациях пользователь получит уведомление о невозможности проведения операции.
Что происходит после подписания договора
После успешного подписания документы автоматически поступают в сервисный центр МВД для обработки.
Администратор проводит перерегистрацию автомобиля:
- проводит перерегистрацию автомобиля;
- закрепляет новый номерной знак серии DI (если он был заказан);
- формирует новое свидетельство о регистрации.
Если покупатель выбрал только электронный документ, пластиковый бланк не изготавливается, а существующий номерной знак может остаться за автомобилем.
После завершения процедуры новый владелец получает электронное свидетельство о регистрации, которое отображается в приложении Дія.
Когда поступят документы
В случае заказа физического свидетельства о регистрации готовые документы передаются в ГП “Инфотех”, после чего доставляются через АО “Укрпочта”.
Ориентировочный срок доставки составляет до 10 дней.
Преимущества онлайн-переоформления
Сервис продажи автомобилей через Дію позволяет избежать личного посещения сервисных центров МВД, очередей и коррупции. Помогает сократить время оформления сделки и минимизировать количество бумажных документов.
Перед оформлением продажи стоит только убедиться, что все необходимые документы отображаются в электронном виде, а Дія.Підпис активирован. Это поможет избежать отказа системы и значительно ускорит процесс переоформления транспортного средства.