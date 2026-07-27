Какого возраста автомобили покупают в разных областях Украины

По данным Института исследований авторынка, в июне 2026 года средний возраст легковушки, переоформленной на внутреннем рынке, составил 15,9 года. Средний возраст подержанного автомобиля, впервые зарегистрировавшегося после ввоза из-за границы, был почти на семь лет меньше – 9,2 года.

В столице автомобили сменяют владельцев раньше

Самые молодые автомобили на внутреннем вторичном рынке традиционно покупают в Киеве. Средний возраст машины, переоформленной в столице в течение июня, составил 11,6 лет. В сравнении с маем показатель не изменился.

Столичный рынок отличается более высокой покупательной способностью и более быстрой ротацией автомобилей. Машины чаще сменяют первого, второго и последующих владельцев, не успевая достичь критического для украинского рынка возраста.

Второе место заняла Львовская область с показателем 14,8 года. За месяц средний возраст сделок здесь снизился на 0,3 года. Близость к западной границе и большой объем импорта постоянно пополняют местный рынок более свежими машинами.

В Закарпатской области средний возраст проданного автомобиля составлял 15,2 года, что на 0,1 года меньше, чем месяцем ранее.

Киевщина, Днепропетровщина и Одесщина– средний уровень

В Киевской области средний возраст автомобилей на внутреннем рынке составил 15,7 лет.

Днепропетровская и Одесская области показали одинаковый результат– 15,9 лет. Он точно соответствует среднему показателю по стране.

В этих регионах велик и разнообразен вторичный рынок. Здесь одновременно продают относительно свежие кроссоверы, коммерческие автомобили и массовые модели, которым уже более 20 лет. Поэтому средний показатель получается близким к общеукраинскому.

В Херсонской области средний автомобиль достиг 20-летнего возраста

Подержанные автомобили на внутреннем рынке покупали в Херсонской области. Средний возраст переоформленной машины достиг ровно 20 лет, увеличившись за месяц еще на 0,4 года.

Это единственный регион, где средний показатель пересек рубеж двух десятилетий. На него влияют военные условия, ограниченное предложение и необходимость максимально доступного транспорта.

В Донецкой области средний возраст автомобиля составил 19,6 лет. За месяц он уменьшился на 0,2 года, но остался одним из самых высоких в стране.

Здесь автомобили часто покупают не ради комфорта или престижа, а в качестве базового средства мобильности или рабочего инструмента. Поэтому даже очень подержанные машины продолжают менять владельцев, если остаются на ходу.

Старшие машины преобладают и на севере

В Сумской области средний возраст переоформленной легковушки составлял 17,6 года, в Черниговской– 17,3 лет.

В Николаевской области показатель достиг 17,2 года, а в Черкасской области– 17 лет.

Эти результаты заметно превосходят средний уровень страны. Они свидетельствуют, что значительная часть местного спроса приходится на доступные автомобили 2000-х годов и даже на старшие модели.

Через “Дію” чаще всего продают 17-летние авто

Средний возраст автомобилей, переоформленных через приложение «Дія», составил 17 лет. За месяц показатель не изменился.

Цифровой сервис стал особенно популярен в бюджетном сегменте. Владельцам недорогих массовых автомобилей не нужно отдельно ехать в сервисный центр МВД и тратить время на традиционное оформление сделки.

В то же время возраст в 17 лет показывает, что "Дія" используется не только для современных машин. Через приложение активно меняют владельцев старые Daewoo, Volkswagen, ВАЗы, Renault, Skoda и другие модели массового вторичного рынка.

Импорт остается значительно моложе

Автомобили с пробегом, которые украинцы привозят из-за границы, в среднем значительно моложе машин на внутреннем рынке.

В июне средний возраст такого импорта составил 9,2 лет. Причина заключается не только в желании покупателей получить более новую машину.

Ввоз очень подержанных автомобилей все чаще теряет экономический смысл. Расходы на доставку, растаможку, ремонт и сертификацию могут приблизиться к стоимости самого автомобиля. Потому импортеры пробуют привозить технику, которую можно прибыльно реализовать после всех обязательных платежей.

Самые молодые автомобили импортируют в Киев

Средний возраст б/у автомобиля, ввезенного в Киев, составлял всего 7,2 года. За месяц показатель уменьшился еще на 0,1 года.

В столицу чаще всего попадают относительно свежие кроссоверы, электромобили, премиальные седаны и машины после лизинга. Значительную часть импорта составляют автомобили в возрасте от трех до семи лет.

В Одесской области средний возраст импортируемой машины равнялся 7,6 года, что на 0,2 года меньше майского результата.

Несмотря на военные ограничения логистики, в регионе продолжает работать большое количество компаний занимающихся автомобилями из США, Южной Кореи и других рынков.

Львов остается главными воротами для европейских авто

Во Львовской области средний возраст импортируемого автомобиля составил 8,2 лет. Через месяц он сократился на 0,3 года.

Регион остается одним из главных центров ввоза машин из Европы. Именно через западную границу в Украину массово попадают дизельные универсалы, кроссоверы, легкие коммерческие автомобили и электромобили.

Днепропетровская и Запорожская области показали одинаковый результат – 8,5 лет. В Киевской и Харьковской средний возраст свежего импорта составлял 9 лет.

Во всех этих регионах ввезенные машины оказались младше среднего украинского показателя.

На Волыни и Черниговщине везут более старый европейский секонд-хенд

В большинстве областей средний возраст импортируемых автомобилей находился в пределах от 10 до 11,5 лет.

В Волынской области показатель составил 11,1 лет. В Черниговской области он достиг 11,6 года.

Это все равно существенно моложе автомобилей, которые перепродаются внутри этих регионов. Однако структура импорта здесь смещена в сторону более доступных машин из Европы, выпущенных в первой половине 2010-х годов.

Донецкая область стала исключением

Самыми старыми среди свежепригнанных оказались автомобили в Донецкой области. Их средний возраст составил 15,9 лет.

За один месяц показатель увеличился сразу на два года. Он почти сравнялся со средним возрастом всего внутреннего вторичного рынка Украины.

Это означает, что в регион ввозили в основном максимально доступный транспорт. Такие автомобили могут использоваться для хозяйственных задач, работы и передвижения в условиях, где состояние машины важнее ее года выпуска.

Импорт омолаживает парк, но очень медленно

Разница между внутренними соглашениями и импортом составляет 6,7 лет. Украинцы перепродают друг другу машины средним возрастом почти 16 лет, но привозят из-за границы автомобили, которым чуть больше девяти.

Именно импорт остается главным источником омоложения национального автопарка. Однако даже девятилетний средний возраст означает, что Украина в основном покупает уже не новую технику.

Из-за невысокой покупательной способности подержанные автомобили не исчезают с дорог или отправляются на дробь, а продолжают переходить от одного владельца к другому. Поэтому новые импортированные машины лишь постепенно меняют общую возрастную структуру парка, основу которого до сих пор составляет транспорт в возрасте 15– 20 лет.