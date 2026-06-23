Іменні номери на авто можна отримати за довіреністю

Головний сервісний центр МВС нагадав порядок отримання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ) у випадках, коли власник транспортного засобу не може забрати їх особисто.

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Отримання через представника

Якщо під час оформлення замовлення було обрано спосіб отримання “самовивіз”, готові індивідуальні номерні знаки видаються лише в управлінні стандартизації Головного сервісного центру МВС у Києві.

У разі неможливості особистого отримання власник може доручити це уповноваженій особі.

Для цього представнику необхідно надати:

Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документ, який підтверджує повноваження:

для фізичних осіб — нотаріально посвідчену довіреність;

для юридичних осіб — довіреність на фірмовому бланку підприємства.

Після видачі комплекту номерних знаків представник або власник ставить підпис у журналі видачі, а інформація про отримання ІНЗ вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Що потрібно зробити після отримання ІНЗ

Після отримання індивідуальних номерних знаків власник транспортного засобу зобов’язаний протягом 10 діб здійснити перереєстрацію автомобіля в сервісному центрі МВС.

Під час перереєстрації:

Видається нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

У графі «Особливі відмітки» зазначаються відомості про індивідуальний номерний знак.

Термін зберігання

МВС звертає увагу, що якщо замовник не забере виготовлені індивідуальні номерні знаки протягом одного року з дати оплати, замовлення анулюється.

У такому випадку:

Індивідуальні номерні знаки підлягають знищенню.

Сплачені кошти за виготовлення номерних знаків та надані послуги не повертаються.

Отже, отримати індивідуальні номерні знаки замість власника можливо, але лише за наявності належним чином оформленої довіреності. Після отримання ІНЗ необхідно не забути протягом десяти днів перереєструвати транспортний засіб, інакше номерний знак не буде офіційно закріплений за автомобілем.