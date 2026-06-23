Именные номерные знаки на автомобиль можно получить по доверенности

Именные номера
Главный сервисный центр МВД напомнил о порядке получения индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) в случаях, когда владелец транспортного средства не может забрать их лично.
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Получение через представителя
Если при оформлении заказа был выбран способ получения « “» или «самовывоз»”, готовые индивидуальные номерные знаки выдаются только в управлении стандартизации Главного сервисного центра МВД в Киеве.
В случае невозможности личного получения владелец может поручить это уполномоченному лицу.
Для этого представителю необходимо предоставить:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства).
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Документ, подтверждающий полномочия:
- для физических лиц — нотариально заверенную доверенность;
- для юридических лиц — доверенность на фирменном бланке предприятия.
После выдачи комплекта номерных знаков представитель или владелец ставит подпись в журнале выдачи, а информация о получении ИНЗ вносится в Единый государственный реестр транспортных средств.
Что нужно сделать после получения ИНЗ
После получения индивидуальных номерных знаков владелец транспортного средства обязан в течение 10 суток осуществить перерегистрацию автомобиля в сервисном центре МВД.
При перерегистрации:
- Выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства.
- В графе «Особые отметки» указываются сведения об индивидуальном номерном знаке.
Срок хранения
МВД обращает внимание, что если заказчик не заберет изготовленные индивидуальные номерные знаки в течение одного года с даты оплаты, заказ аннулируется.
В таком случае:
- Индивидуальные номерные знаки подлежат уничтожению.
- Уплаченные средства за изготовление номерных знаков и оказанные услуги не возвращаются.
Таким образом, получить индивидуальные номерные знаки вместо владельца можно, но только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности. После получения ИНЗ необходимо не забыть в течение десяти дней перерегистрировать транспортное средство, иначе номерной знак не будет официально закреплен за автомобилем.