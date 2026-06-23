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Именные номерные знаки на автомобиль можно получить по доверенности

Индивидуальные номерные знаки вместо владельца может получить доверенное лицо. Для этого необходимо иметь нотариально заверенную доверенность.
Как получить именные номера по доверенности

Именные номера

Евгений Гудущан
logo23 июня, 15:00
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Главный сервисный центр МВД напомнил о порядке получения индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) в случаях, когда владелец транспортного средства не может забрать их лично.

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Получение через представителя

Если при оформлении заказа был выбран способ получения « “» или «самовывоз»”, готовые индивидуальные номерные знаки выдаются только в управлении стандартизации Главного сервисного центра МВД в Киеве.

В случае невозможности личного получения владелец может поручить это уполномоченному лицу.

Для этого представителю необходимо предоставить:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства).
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Документ, подтверждающий полномочия:
  • для физических лиц — нотариально заверенную доверенность;
  • для юридических лиц — доверенность на фирменном бланке предприятия.

После выдачи комплекта номерных знаков представитель или владелец ставит подпись в журнале выдачи, а информация о получении ИНЗ вносится в Единый государственный реестр транспортных средств.

Что нужно сделать после получения ИНЗ

После получения индивидуальных номерных знаков владелец транспортного средства обязан в течение 10 суток осуществить перерегистрацию автомобиля в сервисном центре МВД.

При перерегистрации:

  • Выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • В графе «Особые отметки» указываются сведения об индивидуальном номерном знаке.

Срок хранения

МВД обращает внимание, что если заказчик не заберет изготовленные индивидуальные номерные знаки в течение одного года с даты оплаты, заказ аннулируется.

В таком случае:

  • Индивидуальные номерные знаки подлежат уничтожению.
  • Уплаченные средства за изготовление номерных знаков и оказанные услуги не возвращаются.

Таким образом, получить индивидуальные номерные знаки вместо владельца можно, но только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности. После получения ИНЗ необходимо не забыть в течение десяти дней перерегистрировать транспортное средство, иначе номерной знак не будет официально закреплен за автомобилем.

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