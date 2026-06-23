Именные номерные знаки на автомобиль можно получить по доверенности

Главный сервисный центр МВД напомнил о порядке получения индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) в случаях, когда владелец транспортного средства не может забрать их лично.

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Получение через представителя

Если при оформлении заказа был выбран способ получения « “» или «самовывоз»”, готовые индивидуальные номерные знаки выдаются только в управлении стандартизации Главного сервисного центра МВД в Киеве.

В случае невозможности личного получения владелец может поручить это уполномоченному лицу.

Для этого представителю необходимо предоставить:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Документ, подтверждающий полномочия:

для физических лиц — нотариально заверенную доверенность;

для юридических лиц — доверенность на фирменном бланке предприятия.

После выдачи комплекта номерных знаков представитель или владелец ставит подпись в журнале выдачи, а информация о получении ИНЗ вносится в Единый государственный реестр транспортных средств.

Что нужно сделать после получения ИНЗ

После получения индивидуальных номерных знаков владелец транспортного средства обязан в течение 10 суток осуществить перерегистрацию автомобиля в сервисном центре МВД.

При перерегистрации:

Выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

В графе «Особые отметки» указываются сведения об индивидуальном номерном знаке.

Срок хранения

МВД обращает внимание, что если заказчик не заберет изготовленные индивидуальные номерные знаки в течение одного года с даты оплаты, заказ аннулируется.

В таком случае:

Индивидуальные номерные знаки подлежат уничтожению.

Уплаченные средства за изготовление номерных знаков и оказанные услуги не возвращаются.

Таким образом, получить индивидуальные номерные знаки вместо владельца можно, но только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности. После получения ИНЗ необходимо не забыть в течение десяти дней перерегистрировать транспортное средство, иначе номерной знак не будет официально закреплен за автомобилем.