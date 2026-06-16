Перерегистрация автомобиля по доверенности: что нужно знать

Владельцы транспортных средств не всегда имеют возможность лично обратиться в сервисного центра МВД для проведения регистрационных действий. В таких случаях их интересы может представлять уполномоченное лицо на основании нотариальной доверенности.

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Какие полномочия имеет представитель

Уполномоченное лицо может от имени владельца подавать документы и осуществлять операции, связанные с регистрацией, перерегистрацией, покупкой или продажей транспортного средства. Для этого необходимо иметь доверенность, в которой предусмотрены соответствующие полномочия.

Когда требуется экспертиза

В настоящее время обязательная экспертиза проводится только при первой государственной регистрации в Украине подержанного транспортного средства, ввезенного из-за рубежа. В таком случае не имеет значения, кто обращается за услугой — владелец или его представитель.

Во всех остальных случаях перерегистрации транспортных средств экспертиза проводится по желанию владельца или его представителя.

Если экспертиза является обязательной, транспортное средство необходимо предоставить в сервисный центр для проверки специалистами Экспертной службы МВД.

Для чего проводится экспертиза

В ходе экспертизы специалисты проверяют:

Подлинность идентификационных номеров кузова, шасси и агрегатов.

Отсутствие следов несанкционированного вмешательства в маркировку.

Соответствие данных в документах фактическим характеристикам автомобиля.

Признаки возможной подделки документов или незаконного происхождения транспортного средства.

Такая проверка помогает защитить интересы как продавца, так и покупателя и минимизирует риски при оформлении сделки.

Какие документы необходимы представителю

Для проведения регистрационных действий по доверенности необходимо подготовить:

Документ, удостоверяющий личность представителя.

Надлежащим образом оформленную доверенность.

Регистрационные документы на транспортное средство.

Само транспортное средство, если требуется проведение экспертизы.

Перед посещением сервисного центра МВД рекомендуется проверить, содержит ли доверенность все необходимые полномочия для выполнения запланированных регистрационных операций.

Главное

Доверенность позволяет проводить регистрационные действия без личного присутствия владельца автомобиля. Однако если законодательство требует проведения экспертизы, избежать этой процедуры невозможно независимо от того, кто подает документы. Экспертиза остается одной из обязательных процедур при первоначальной регистрации.