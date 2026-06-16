Перереєстрація авто за довіреністю: що треба знати

Власники транспортних засобів не завжди мають можливість особисто звернутися до сервісного центру МВС для проведення реєстраційних дій. У таких випадках їхні інтереси може представляти уповноважена особа на підставі нотаріальної довіреності.

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Які повноваження має представник

Уповноважена особа може від імені власника подавати документи та здійснювати операції, пов’язані з реєстрацією, перереєстрацією, купівлею або продажем транспортного засобу. Для цього необхідно мати довіреність, у якій передбачені відповідні повноваження.

Коли експертиза потрібна

Наразі обов’язкова експертиза проводиться лише під час першої державної реєстрації в Україні вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону. У такому випадку не має значення, хто звертається за послугою — власник чи його представник.

В усіх інших випадках перереєстрації транспортних засобів експертне дослідження проводиться за бажанням власника або його представника.

Якщо експертиза є обов’язковою, транспортний засіб необхідно надати до сервісного центру для перевірки фахівцями Експертної служби МВС.

Для чого проводиться експертиза

Під час дослідження експерти перевіряють:

Справжність ідентифікаційних номерів кузова, шасі та агрегатів.

Відсутність слідів несанкціонованого втручання в маркування.

Відповідність даних у документах фактичним характеристикам автомобіля.

Ознаки можливої підробки документів або незаконного походження транспортного засобу.

Така перевірка допомагає захистити інтереси як продавця, так і покупця та мінімізує ризики під час оформлення угоди.

Які документи необхідні представнику

Для проведення реєстраційних дій за довіреністю потрібно підготувати:

Документ, що посвідчує особу представника.

Належним чином оформлену довіреність.

Реєстраційні документи на транспортний засіб.

Сам транспортний засіб, якщо потрібне проведення експертного дослідження.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС рекомендується перевірити, чи містить довіреність усі необхідні повноваження для виконання запланованих реєстраційних операцій.

Головне

Довіреність дозволяє проводити реєстраційні дії без особистої присутності власника автомобіля. Проте якщо законодавство вимагає проведення експертного дослідження, уникнути цієї процедури неможливо незалежно від того, хто подає документи. Експертиза залишається однією із обов’язкових процедур при першій реєстрації.