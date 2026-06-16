Імпорт вживаних авто з США зменшився у травні

У травні 2026 року українці зареєстрували 3,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на американські автомобілі з пробігом знизився на 12%, пише УкрАвтопром.

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Найбільшу частку імпортованих зі США автомобілів традиційно склали моделі з бензиновими двигунами — 57% від загальної кількості. Електромобілі посіли друге місце з часткою 21%, гібридні автомобілі охопили 14% ринку, дизельні версії — 5%, а машини з газобалонним обладнанням — 3%.

Середній вік уживаних автомобілів американського походження, які поповнили український автопарк у травні, становив 6,3 року.

Найпопулярнішою моделлю серед ввезених зі США автомобілів став Ford Escape. За місяць українці зареєстрували 410 таких кросоверів. Друге місце посів BMW X3 із результатом 273 автомобілі, а третім став Nissan Rogue — 264 одиниці.

До п’ятірки найбільш затребуваних моделей також увійшли Tesla Model Y, яку обрали 254 покупці, та BMW X5 із показником 240 зареєстрованих автомобілів.

ТОП-5 вживаних авто зі США у травні 2026 року

Ford Escape — 410 од. BMW X3 — 273 од. Nissan Rogue — 264 од. Tesla Model Y — 254 од. BMW X5 — 240 од.

Попри зниження загальних обсягів імпорту, американський ринок залишається одним із ключових джерел постачання вживаних автомобілів в Україну. Попит зосереджений переважно на кросоверах і позашляховиках, які поєднують практичність, широкий вибір комплектацій та конкурентні ціни навіть після доставки й розмитнення.