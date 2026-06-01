В'єтнамський автовиробник зупинив будівництво заводу у США

Амбітний проект в'єтнамського автовиробника VinFast зі створення виробничого комплексу електромобілів у США фактично зупинився. Завод в окрузі Чатем, штат Північна Кароліна, який мав стати одним із найбільших інвестиційних проектів компанії за межами В'єтнаму, досі не наблизився до стадії будівництва, пише Укравтопром.

Підприємство вартістю 4 млрд доларів планували запустити до липня 2026 року. Згідно з початковими планами, комплекс мав включати виробництво електромобілів та акумуляторних батарей, а також забезпечити понад 6 тисяч нових робочих місць у регіоні.

Втім, на земельній ділянці площею 700 гектарів досі не зведено жодної виробничої будівлі. Компанія вже офіційно перенесла запуск підприємства на 2028 рік та переглянула свої плани щодо обсягів виробництва й кількості працівників.

Чому ринок США неперспективний

Проблеми американського проекту виникли на тлі складної ситуації на ринку електромобілів США. Серед ключових факторів називають значні фінансові збитки VinFast, зміни державних програм підтримки виробників електрокарів та скасування федеральної податкової пільги в розмірі 7 500 доларів на придбання електромобілів.

Ситуація навколо заводу в Північній Кароліні вже набула конфліктного характеру. Влада штату подала позов проти VinFast з вимогою повернути земельну ділянку та компенсувати 80,2 млн доларів бюджетних коштів, які були витрачені на будівництво доріг і підготовку інфраструктури майбутнього підприємства.

У позові зазначається, що компанія не виконала взяті на себе зобов’язання щодо термінів інвестування, початку будівництва та створення нових робочих місць.

Які ринки більш перспективні

Водночас компанія продовжує активно розвивати свої виробничі проекти в інших країнах. Зокрема, VinFast нарощує присутність в Індії та Індонезії, де бачить більш сприятливі умови для розвитку бізнесу.

Історія з американським заводом може стати одним із найгучніших прикладів того, як стрімке охолодження світового ринку електромобілів змушує виробників переглядати навіть найбільш масштабні інвестиційні проекти. Для VinFast це також є серйозним випробуванням стратегії глобальної експансії, яка ще кілька років тому передбачала агресивне завоювання ринку США.