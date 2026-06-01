Вьетнамский автопроизводитель остановил строительство завода в США

Амбициозный проект вьетнамского автопроизводителя VinFast по созданию производственного комплекса электромобилей в США фактически остановился. Завод в округе Чатем, штат Северная Каролина, который должен был стать одним из крупнейших инвестиционных проектов компании за пределами Вьетнама, до сих пор не приблизился к стадии строительства, пишет Укравтопром.

Предприятие стоимостью 4 млрд долларов планировали запустить к июлю 2026 года. Согласно первоначальным планам, комплекс должен был включать производство электромобилей и аккумуляторных батарей, а также обеспечить более 6 тысяч новых рабочих мест в регионе.

Впрочем, на земельном участке площадью 700 гектаров до сих пор не возведено ни одного производственного здания. Компания уже официально перенесла запуск предприятия на 2028 год и пересмотрела свои планы по объемам производства и количеству работников.

Почему рынок США неперспективен

Проблемы американского проекта возникли на фоне сложной ситуации на рынке электромобилей США. Среди ключевых факторов называют значительные финансовые убытки VinFast, изменения государственных программ поддержки производителей электрокаров и отмены федеральной налоговой льготы в размере 7 500 долларов на приобретение электромобилей.

Ситуация вокруг завода в Северной Каролине уже приобрела конфликтный характер. Власти штата подали иск против VinFast с требованием вернуть земельный участок и компенсировать 80,2 млн долларов бюджетных средств, которые были потрачены на строительство дорог и подготовку инфраструктуры будущего предприятия.

В иске отмечается, что компания не выполнила взятые на себя обязательства по срокам инвестирования, начала строительства и создания новых рабочих мест.

Какие рынки более перспективны

В то же время компания продолжает активно развивать свои производственные проекты в других странах. В частности, VinFast наращивает присутствие в Индии и Индонезии, где видит более благоприятные условия для развития бизнеса.

История с американским заводом может стать одним из самых громких примеров того, как стремительное охлаждение мирового рынка электромобилей заставляет производителей пересматривать даже самые масштабные инвестиционные проекты. Для VinFast это также является серьезным испытанием стратегии глобальной экспансии, которая еще несколько лет назад предусматривала агрессивное завоевание рынка США.