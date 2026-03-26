Мировое автопроизводство выросло на 4 процента

По данным OICA, на которые ссылается Укравтопром в 2025 году глобальное производство автотранспорта достигло 96,4 млн единиц, что на 4% больше, чем годом ранее. Рынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует стабильный рост.

Структура производства

Наибольшую долю традиционно занимают легковые автомобили:

легковые авто - 71,3 млн (+5%)

легкие коммерческие - 20,9 млн (практически без изменений)

грузовики - 3,9 млн (+6%)

автобусы - 320 тыс. (+8%)

Рост в сегменте грузового транспорта и автобусов свидетельствует об активизации бизнеса и восстановлении перевозок.

Лидеры мирового автопрома

Китай - безоговорочный №1. Там продано 34,5 млн авто (+10%)

Китай продолжает доминировать на глобальном рынке, обеспечивая более трети мирового производства.

США - 10,2 млн (-3%). Несмотря на спад, страна остается одним из ключевых игроков.

Япония - 8,4 млн (+2%). Японский автопром демонстрирует умеренный, но стабильный рост.

Другие страны из топ-5: Индия - 6,5 млн (+8%). Германия - 4,2 млн (+2%)

Индия продолжает быстро наращивать производство, тогда как Германия сохраняет позиции ключевого европейского хаба.

Вывод

Мировой автопром в 2025 году:

демонстрирует стабильный рост

укрепляет позиции Китая как глобального лидера

показывает восстановление коммерческого транспорта

Тенденция указывает на постепенное расширение производства и смещение центра автопромышленности в сторону Азии.