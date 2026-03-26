Світове автовиробництво зросло: в якій країні найбільше

За минулий рік світове автовиробництво суттєво зросло. Головним драйвером став авторинок Китаю, який вже у три з половиною рази більший за ринок США.
Світове автовиробництво збільшилось на 4% за рік

Головним драйвером став авторинок Китаю

Євген Гудущан
26 березня, 14:40
За даними OICA, на які посилається Укравтопром у 2025 році глобальне виробництво автотранспорту досягло 96,4 млн одиниць, що на 4% більше, ніж роком раніше. Ринок продовжує відновлюватися та демонструє стабільне зростання.

Структура виробництва

Найбільшу частку традиційно займають легкові автомобілі:

  • легкові авто — 71,3 млн (+5%)
  • легкі комерційні — 20,9 млн (практично без змін)
  • вантажівки — 3,9 млн (+6%)
  • автобуси — 320 тис. (+8%)

Зростання у сегменті вантажного транспорту та автобусів свідчить про активізацію бізнесу та відновлення перевезень.

Лідери світового автопрому

Китай — беззаперечний №1. Там продано 34,5 млн авто (+10%)

Китай продовжує домінувати на глобальному ринку, забезпечуючи понад третину світового виробництва.

США — 10,2 млн (-3%). Попри спад, країна залишається одним із ключових гравців.

Японія — 8,4 млн (+2%). Японський автопром демонструє помірне, але стабільне зростання.

Інші країни з топ-5: Індія — 6,5 млн (+8%). Німеччина — 4,2 млн (+2%)

Індія продовжує швидко нарощувати виробництво, тоді як Німеччина зберігає позиції ключового європейського хабу.

Висновок

Світовий автопром у 2025 році:

  • демонструє стабільне зростання
  • зміцнює позиції Китаю як глобального лідера
  • показує відновлення комерційного транспорту

Тенденція вказує на поступове розширення виробництва та зміщення центру автопромисловості в бік Азії.

