Світове автовиробництво зросло: в якій країні найбільше

Головним драйвером став авторинок Китаю
За даними OICA, на які посилається Укравтопром у 2025 році глобальне виробництво автотранспорту досягло 96,4 млн одиниць, що на 4% більше, ніж роком раніше. Ринок продовжує відновлюватися та демонструє стабільне зростання.
Структура виробництва
Найбільшу частку традиційно займають легкові автомобілі:
- легкові авто — 71,3 млн (+5%)
- легкі комерційні — 20,9 млн (практично без змін)
- вантажівки — 3,9 млн (+6%)
- автобуси — 320 тис. (+8%)
Зростання у сегменті вантажного транспорту та автобусів свідчить про активізацію бізнесу та відновлення перевезень.
Лідери світового автопрому
Китай — беззаперечний №1. Там продано 34,5 млн авто (+10%)
Китай продовжує домінувати на глобальному ринку, забезпечуючи понад третину світового виробництва.
США — 10,2 млн (-3%). Попри спад, країна залишається одним із ключових гравців.
Японія — 8,4 млн (+2%). Японський автопром демонструє помірне, але стабільне зростання.
Інші країни з топ-5: Індія — 6,5 млн (+8%). Німеччина — 4,2 млн (+2%)
Індія продовжує швидко нарощувати виробництво, тоді як Німеччина зберігає позиції ключового європейського хабу.
Висновок
Світовий автопром у 2025 році:
- демонструє стабільне зростання
- зміцнює позиції Китаю як глобального лідера
- показує відновлення комерційного транспорту
Тенденція вказує на поступове розширення виробництва та зміщення центру автопромисловості в бік Азії.