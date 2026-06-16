Импорт подержанных автомобилей из США сократился в мае

В мае 2026 года украинцы зарегистрировали 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на американские автомобили с пробегом снизился на 12%, пишет УкрАвтопром.

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Наибольшую долю импортированных из США автомобилей традиционно составили модели с бензиновыми двигателями — 57% от общего количества. Электромобили заняли второе место с долей 21%, гибридные автомобили охватили 14% рынка, дизельные версии — 5%, а машины с газобаллонным оборудованием — 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей американского происхождения, пополнивших украинский автопарк в мае, составил 6,3 года.

Самой популярной моделью среди ввезенных из США автомобилей стал Ford Escape. За месяц украинцы зарегистрировали 410 таких кроссоверов. Второе место занял BMW X3 с результатом 273 автомобиля, а третьим стал Nissan Rogue — 264 единицы.

В пятерку самых востребованных моделей также вошли Tesla Model Y, которую выбрали 254 покупателя, и BMW X5 с показателем 240 зарегистрированных автомобилей.

ТОП-5 подержанных авто из США в мае 2026 года

Ford Escape — 410 шт. BMW X3 — 273 шт. Nissan Rogue — 264 шт. Tesla Model Y — 254 шт. BMW X5 — 240 шт.

Несмотря на снижение общих объемов импорта, американский рынок остается одним из ключевых источников поставок подержанных автомобилей в Украину. Спрос сосредоточен преимущественно на кроссоверах и внедорожниках, которые сочетают в себе практичность, широкий выбор комплектаций и конкурентные цены даже после доставки и растаможки.