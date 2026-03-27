Infiniti повертає культовий FX: новий QX65 зроблений за його мотивами

Новий Infiniti QX65 з першого погляду демонструє знайомий силует – довгий капот, похилий дах і спортивні пропорції, які свого часу зробили Infiniti FX культовим. Водночас модель отримала сучасне трактування фірмового стилю Artistry in Motion, зазначає автовиробник.

Читайте також: Infiniti створює новий спортивний седан із механічною коробкою передач: що про нього відомо

Передня частина вирізняється тривимірною решіткою радіатора з підсвіченим логотипом, а також розділеною оптикою: денні ходові вогні розташовані вище, тоді як основні фари інтегровані нижче. Додаткового ефекту додає система підсвітки Infiniti Light Path, яка проектує світлові візерунки на землю. Задня частина підкреслює купеподібний характер – плавний дах, вузьке скло та світлодіодна смуга на всю ширину кузова формують сучасний і впізнаваний образ.

Практичність проти стилю: що всередині

Попри спортивний вигляд, Infiniti QX65 – це п’ятимісний кросовер, створений на базі Infiniti QX60. Від третього ряду відмовились на користь більш емоційного дизайну, хоча це частково вплинуло на практичність. Об’єм багажника становить трохи більше 1000 літрів зі складеним другим рядом, що менше, ніж у базової моделі.

Водночас салон компенсує це оснащенням: цифрова панель приладів і мультимедіа на 12,3 дюйма, інтеграція з Google-сервісами, панорамний дах і преміальні матеріали. У топовій версії Autograph доступні напіванілінова шкіра, масаж сидінь, проекційний дисплей та аудіосистема Klipsch з 20 динаміками.

Турбомотор і повний привід без альтернатив

Під капотом Infiniti QX65 встановлений 2,0-літровий турбодвигун потужністю 268 к.с., який працює в парі з 9-ступеневим автоматом. Важливий момент – модель пропонується виключно з повним приводом, що підкреслює її преміальний статус. Кросовер також отримав активне шумозаглушення та систему підсилення звуку, яка робить розгін більш емоційним. Очікується, що згодом лінійку можуть розширити версією з V6.

Технології та напівавтономне керування

Окрему увагу приділено системам допомоги водієві. Уже в базі доступний комплекс ProPILOT Assist, а топові версії отримають систему ProPILOT Assist 2.1, яка дозволяє рухатися автомагістраллю без рук на кермі. Також у списку – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль сліпих зон та інші сучасні системи безпеки.

Також цікаво: Культовий Nissan 200SX з Need for Speed: Underground продають за 57 тисяч доларів

Ставка на преміум-сегмент

Новий Infiniti QX65 вийде на ринок вже влітку 2026 року. Стартова ціна в США становитиме близько $53 990, що робить модель трохи дорожчою за попередній QX55.