Infiniti возвращает легенду: представлен новый QX65 вдохновленный культовым FX

Новый Infiniti QX65 с первого взгляда демонстрирует знакомый силуэт – длинный капот, покатая крыша и спортивные пропорции, которые в свое время сделали Infiniti FX культовым. В то же время модель получила современную трактовку фирменного стиля Artistry in Motion, отмечает автопроизводитель.

Передняя часть отличается трехмерной решеткой радиатора с подсвеченным логотипом, а также разделенной оптикой: дневные ходовые огни расположены выше, тогда как основные фары интегрированы ниже. Дополнительного эффекта добавляет система подсветки Infiniti Light Path, которая проецирует световые узоры на землю. Задняя часть подчеркивает купеобразный характер – плавная крыша, узкое стекло и светодиодная полоса на всю ширину кузова формируют современный и узнаваемый образ.

Практичность против стиля: что внутри

Несмотря на спортивный вид, Infiniti QX65 – это пятиместный кроссовер, создан на базе Infiniti QX60. От третьего ряда отказались в пользу более эмоционального дизайна, хотя это частично повлияло на практичность. Объем багажника составляет чуть более 1000 литров со сложенным вторым рядом, что меньше, чем у базовой модели.

В то же время салон компенсирует это оснащением: цифровая панель приборов и мультимедиа на 12,3 дюйма, интеграция с Google-сервисами, панорамная крыша и премиальные материалы. В топовой версии Autograph доступны полуанилиновая кожа, массаж сидений, проекционный дисплей и аудиосистема Klipsch с 20 динамиками.

Турбомотор и полный привод без альтернатив

Под капотом Infiniti QX65 установлен 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 268 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Важный момент – модель предлагается исключительно с полным приводом, что подчеркивает ее премиальный статус. Кроссовер также получил активное шумоподавление и систему усиления звука, которая делает разгон более эмоциональным. Ожидается, что впоследствии линейку могут расширить версией с V6.

Технологии и полуавтономное управление

Отдельное внимание уделено системам помощи водителю. Уже в базе доступен комплекс ProPILOT Assist, а топовые версии получат систему ProPILOT Assist 2.1, которая позволяет двигаться по автомагистрали без рук на руле. Также в списке – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль слепых зон и другие современные системы безопасности.

Ставка на премиум-сегмент

Новый Infiniti QX65 выйдет на рынок уже летом 2026 года. Стартовая цена в США составит около $53 990, что делает модель немного дороже предыдущего QX55.