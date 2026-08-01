В Іспанії світлофори більше не будуть блимати жовтим: відома причина

Причина проста: така схема часто створювала небезпечні ситуації, коли і водії, і пішоходи були переконані, що саме вони мають перевагу. Насправді таке поєднання вело до конфліктних ситуацій, що досить часто завершувалося зіткненням транспорту з пішими людьми.

Про запровадження нового в ПДР Іспанії з посиланням на першоджерела та експертів розбиралися в редакції Авто24. Тема буде цікавою як тим, хто відправляється до цієї країни, так і тим, хто слідкує за новизною в ПДР вдома, оскільки європейська ПДР часто запозичується в Україні.

Світлофор “говорив двома мовами”

Більшість водіїв звикли сприймати миготливий жовтий сигнал як дозвіл продовжити рух, дотримуючись підвищеної обережності. Водночас пішоходи, побачивши зелене світло, цілком справедливо вважали, що можуть безпечно переходити дорогу.

Саме така комбінація сигналів тривалий час застосовувалася на багатьох іспанських перехрестях. Для автомобілістів миготів жовтий, а для пішоходів одночасно світився зелений.

"У європейській практиці жовтий сигнал світлофора виконує дві функції: постійний попереджає про зміну фаз світлофора, а миготливий означає, що перехрестя тимчасово не регулюється і водії повинні керуватися знаками пріоритету або загальними правилами дорожнього руху. Саме від другого варіанта відмовиться Іспанія, – уточнюють в редакції Авто24.

На практиці це означало, що світлофор в Іспанії фактично "говорив двома мовами", створюючи різне трактування пріоритету для різних учасників дорожнього руху.

Найчастіше конфлікти виникали під час повороту автомобілів праворуч або ліворуч. Водій вважав, що може завершити маневр, а пішохід був упевнений, що має безумовне право перейти проїзну частину.

Чому Іспанія вирішила змінити правила

Головне управління дорожнього руху Іспанії (DGT) визнало, що така схема більше не відповідає сучасним вимогам безпеки. Зростання кількості велосипедистів, користувачів електросамокатів і пішоходів зробило неоднозначні сигнали потенційно небезпечними.

Тому нова редакція загальних Правил дорожнього руху повністю відмовляється від використання миготливого жовтого сигналу в місцях, де він може суперечити зеленому світлу для пішоходів.

Миготливий жовтий сигнал світлофора в Іспанії, який незабаром зникне з більшості перехресть, дійсно збиває з пантелику і водіїв, і пішоходів (див. відео нижче).

Фактично регулятор прибирає не сам жовтий сигнал, а ситуацію, коли він допускав різне трактування дорожньої обстановки.

Як працюватимуть світлофори після реформи

Після набуття чинності нових правил алгоритм роботи світлофорів стане однозначнішим і зрозумілішим.

Якщо для пішоходів горітиме зелений сигнал, водії більше не отримуватимуть миготливий жовтий як дозвіл на рух через перехід. Перед початком маневру вони повинні будуть дочекатися відповідної фази світлофора або повністю переконатися у відсутності конфлікту з іншими учасниками дорожнього руху.

Очікується, що це зменшить кількість небезпечних ситуацій на регульованих перехрестях, особливо у великих містах з інтенсивним рухом.

Водіям доведеться звикати

Попри те, що зміни здаються незначними, для багатьох іспанських автомобілістів вони означатимуть необхідність переглянути звичну модель поведінки. Алгоритм реакції при цьому зміниться.

DGT уже розпочало інформаційну кампанію, пояснюючи, що нові правила мають усунути неоднозначність і зробити сигнали світлофорів максимально зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху.

У світовій практиці миготлива жовта стрілка за звичай зобов'язує поступитися дорогою зустрічному транспорту та пішоходам і тільки потім повернути ліворуч, рухаючись обережно. В цьому випадку зустрічному транспорту горить зелене світло (див. відео нижче).

Порушення коштуватиме дорого

Нові правила набудуть чинності 1 жовтня 2026 року. Водії, які не дотримуватимуться вимог світлофорів або не надаватимуть перевагу пішоходам, ризикують отримати штраф 200 євро.

У деяких випадках порушення також супроводжуватиметься списанням чотирьох балів із водійського посвідчення.

Європа робить світлофори менш неоднозначними

Відмова від миготливого жовтого сигналу – лише один із прикладів того, як європейські країни переглядають звичні правила організації дорожнього руху, роблячи їх зрозумілішими та безпечнішими.

Україна також проходила схожий етап, коли новий державний стандарт замінив традиційний зелений сигнал світлофора на смарагдовий, який краще помітний за будь-яких погодних умов.

Тоді редакція Авто24 першою в Україні розповіла про цей хід, спричинивши в інформаційному полі України потужний привід для шквалу публікацій, на що навіть змушені були зреагувати в Департаменті патрульної поліції МВС.

Україна з травня 2025 року поступово переходить на смарагдовий сигнал світлофора під час планової заміни обладнання. Скриншот: Авто24.

Тепер Іспанія робить наступний крок: прибирає сигнал, який роками залишав простір для різного трактування дорожньої ситуації. В деяких містах процес уже пішов, хоча дедлайн настане 1 жовтня.

Зрештою ідея реформи доволі проста: якщо світлофор має керувати рухом, він повинен подавати всім учасникам однаково зрозумілі сигнали, а не залишати місце для припущень.