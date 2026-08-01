В Испании светофоры больше не будут мигать желтым: известная причина

Причина проста: такая схема часто создавала опасные ситуации, когда и водители, и пешеходы были убеждены, что именно у них есть преимущество. На самом деле такое сочетание вело к конфликтным ситуациям, что довольно часто завершалось столкновением транспорта с пешими людьми.

О введении нового в ПДД Испании со ссылкой на первоисточники и экспертов разбирались в редакции Авто24. Тема будет интересна как тем, кто отправляется в эту страну, так и тем, кто следит за новизной в ПДД дома, поскольку европейская новизна интересных решений впоследствии заимствуется Украиной.

Светофор говорил на двух языках

Большинство водителей привыкли воспринимать мигающий желтый сигнал как разрешение продолжить движение, соблюдая повышенную осторожность. В то же время пешеходы, увидев зеленый свет, совершенно справедливо считали, что они могут безопасно переходить дорогу.

Именно такая комбинация сигналов длительное время применялась на многих испанских перекрестках. Для автомобилистов мелькал желтый, а для пешеходов одновременно светился зеленый.

" В европейской практике желтый сигнал светофора выполняет две функции: постоянный предупреждает об изменении фаз светофора, а мигающий означает, что перекресток временно не регулируется и водители должны руководствоваться знаками приоритета или общими правилами дорожного движения. Именно от второго варианта откажется Испания, – уточняют в редакции Авто24

На практике это означало, что светофор в Испании практически "говорил на двух языках", создавая разную трактовку приоритета для разных участников дорожного движения.

Чаще конфликты возникали при повороте автомобилей вправо или влево. Водитель считал, что может завершить маневр, а пешеход был уверен, что имеет право перейти проезжую часть.

Почему Испания решила изменить правила

Главное управление дорожного движения Испании (DGT) признало, что подобная схема больше не отвечает современным требованиям безопасности. Рост количества велосипедистов, пользователей электросамокатов и пешеходов сделал неоднозначные сигналы потенциально опасными.

Поэтому новая редакция общих ПДД полностью отказывается от использования мигающего желтого сигнала в местах, где он может противоречить зеленому свету для пешеходов.

Мигающий желтый сигнал светофора в Испании, который вскоре исчезнет из большинства перекрестков, действительно сбивает с толку и водителей, и пешеходов (см. видео ниже).

Фактически регулятор убирает не сам желтый сигнал, а ситуацию, когда он допускал разную трактовку дорожной обстановки.

Как будут работать светофоры после реформы

После вступления в силу новых правил алгоритм работы светофоров станет более однозначным и понятным.

Если для пешеходов будет гореть зеленый сигнал, водители больше не будут получать мигающий желтый как разрешение на движение через переход. Перед началом маневра они должны будут дождаться соответствующей фазы светофора или полностью убедиться в отсутствии конфликта с другими участниками дорожного движения.

Ожидается, что это уменьшит количество опасных ситуаций на регулируемых перекрестках, особенно в крупных городах с интенсивным движением.

Водителям придется привыкать

Несмотря на то, что изменения кажутся незначительными, многим испанским автомобилистам придется пересмотреть привычную модель поведения. Алгоритм реакции при этом изменится.

DGT уже приступила к информационной кампании, объясняя, что новые правила должны устранить неоднозначность и сделать сигналы светофоров максимально понятными для всех участников дорожного движения.

В мировой практике мерцающая желтая стрелка обычно обязывает уступить дорогу встречному транспорту и пешеходам и только потом повернуть налево, двигаясь осторожно. В этом случае встречному транспорту горит зеленый свет (см. видео ниже).

Нарушение будет стоить дорого

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года. Водители, которые не будут придерживаться требований светофоров или игнорируют пешеходов, рискуют получить штраф в 200 евро.

В некоторых случаях нарушение также будет сопровождаться списанием четырех баллов с водительского удостоверения.

Европа делает светофоры менее неоднозначными

Отказ от мигающего желтого сигнала – только один из примеров того, как европейские страны пересматривают привычные правила организации дорожного движения, делая их более понятными и безопасными.

Украина также проходила схожий этап: новый государственный стандарт заменил традиционный зеленый сигнал светофора на изумрудный, который лучше заметен при любых погодных условиях.

Тогда редакция Авто24 первой в Украине рассказала об этом ходе, вызвав в информационном поле страны мощный повод для шквала публикаций, на что даже вынуждены были среагировать в Департаменте патрульной полиции МВД.

Украина с мая 2025 постепенно переходит на изумрудный сигнал светофора во время плановой замены оборудования. Скриншот: Авто24.

Теперь Испания делает подобный шаг: убирает сигнал, который годами покидал простор для разной трактовки дорожной ситуации. В некоторых городах процесс уже пошел, хотя дедлайн настанет 1 октября.

В конце концов, идея реформы довольно проста: если светофор должен управлять движением, он должен подавать всем участникам одинаково понятные сигналы, а не оставлять место для предположений.