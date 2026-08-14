Іспити в сервісних центрах МВС: що потрібно знати майбутнім водіям

У Головному сервісному центрі МВС наголошують: від рівня підготовки водія залежить безпека не лише самого кермувальника, а й пасажирів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Лише 22% складають теорію з першої спроби

Статистика сервісних центрів МВС показує, що теоретичний іспит з першої спроби успішно складають лише близько 22% кандидатів у водії. Схожа ситуація спостерігається і під час практичних іспитів.

Повторна спроба при цьому не має перетворюватися на очікування випадкової удачі. Час до наступного іспиту варто використати для повторення Правил дорожнього руху, опрацювання складних тем та вдосконалення практичних навичок.

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Екзаменаційні питання можна пройти онлайн

На сайті Головного сервісного центру МВС доступні офіційні екзаменаційні питання та відповіді.

Їх рекомендують використовувати не просто для механічного запам’ятовування правильних варіантів. Тести допомагають оцінити власний рівень підготовки та визначити теми, які потребують додаткового опрацювання.

Іспити проходять під відеонаглядом

Сервісні центри МВС використовують відеофіксацію, щоб зробити процес складання іспитів максимально прозорим.

Теоретичні класи обладнані камерами зі звуком, а комп’ютери захищені від стороннього втручання та несанкціонованого доступу до програмного забезпечення.

Відеокамери також встановлені в автомобілях сервісних центрів МВС та навчальних закладів, на яких проводяться практичні іспити.

Відеофіксація дозволяє:

записувати іспит від початку до завершення;

бачити дії кандидата;

фіксувати дії екзаменатора та інструктора;

отримувати копію відеозапису;

розглядати спірні ситуації за наявності відповідних підстав.

Маршрути іспитів

Практичний іспит має перевіряти реальні навички водіння, а не здатність кандидата запам’ятати конкретну послідовність поворотів.

Майбутнім водіям радять тренуватися в різних дорожніх умовах: на складних перехрестях, у заторах, під час інтенсивного руху, на вузьких вулицях, у темну пору доби та під час дощу.

Маршрути для практичних іспитів періодично оновлюють відповідно до змін в організації дорожнього руху та актуальної ситуації на дорогах. При цьому вони залишаються відкритими для ознайомлення кандидатів.

У сервісному центрі МВС наголошують: мета іспиту — не просто перевірити, чи знає кандидат конкретний маршрут. Головне — переконатися, що майбутній водій здатний безпечно керувати транспортним засобом у різних дорожніх умовах.