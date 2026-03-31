Isuzu представила гоночний пікап D-Max і продає його дешевше собівартості

Новий D-Max виглядає так, ніби щойно виїхав зі стартової решітки GT-серії. Проєкт створений підрозділом Isuzu Challenge Thailand і має цілком практичну мету – запуск власного монокубка.

Автомобіль отримав кардинально перероблений кузов із акцентом на аеродинаміку. Інженери з Tera Engineering допрацювали пікап так, щоб мінімізувати турбулентність і підвищити притискну силу. Йдеться про великий задній антикрил, дифузор, центральний плавник, агресивний передній спліттер і розширені крила з вентиляційними отворами.

Всередині – повноцінний трековий болід

Інтер’єр повністю підпорядкований автоспорту. Тут немає нічого зайвого: лише каркас безпеки за стандартами FIA, одне гоночне сидіння та спеціальне кермо з інтегрованими елементами управління. Навіть мультимедійний дисплей перетворили на екран телеметрії, котрий показує всі ключові параметри в режимі реального часу.

Дизель, який не впізнати

Під капотом встановлено добре знайомий 2,2-літровий турбодизель. Двигун отримав більшу турбіну, новий інтеркулер і змінене програмне забезпечення. У результаті віддача зросла до 281 к.с. і 507 Нм крутного моменту. Це суттєвий приріст порівняно зі стандартною версією. Привід виключно задній, у парі з механічною коробкою передач і посиленим зчепленням, розрахованим на трекові навантаження.

Шасі та гальма під рівень серйозного автоспорту

Окрім двигуна, серйозно доопрацювали й ходову частину. Пікап отримав гоночну підвіску від Penske з можливістю тонкого налаштування. Гальмівна система отримала шестипоршневі передні та чотирипоршневі задні механізми від Ferodo, плюс індикатори перегріву для контролю стану під час заїздів.

Дешевше, ніж коштує – але не для доріг

Найцікавіше – ціна. Кожен такий D-Max коштує близько $46 200, хоча реальна собівартість перевищує $52 000. Фактично, Isuzu субсидує покупців, щоб залучити їх у власну гоночну серію. Втім, використовувати цей пікап у повсякденному житті не вийде. Він не має допуску до доріг загального користування, тому доставляти його на трек доведеться на причепі.

Всього компанія випустить 15 екземплярів таких автомобілів. У 2026 році виробник планує провести щонайменше три етапи нової серії – у червні, серпні та жовтні. Саме під ці змагання і створений цей D-Max.