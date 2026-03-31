Isuzu представила гоночный пикап D-Max и продает его дешевле себестоимости

Новый D-Max выглядит так, будто только что выехал со стартовой решетки GT-серии. Проект создан подразделением Isuzu Challenge Thailand и имеет вполне практическую цель – запуск собственного монокубка.

Автомобиль получил кардинально переработанный кузов с акцентом на аэродинамику. Инженеры из Tera Engineering доработали пикап так, чтобы минимизировать турбулентность и повысить прижимную силу. Речь идет о большом заднем антикрыле, диффузоре, центральном плавнике, агрессивном переднем сплиттере и расширенных крыльях с вентиляционными отверстиями.

Внутри – полноценный трековый болид

Интерьер полностью подчинен автоспорту. Здесь нет ничего лишнего: только каркас безопасности по стандартам FIA, одно гоночное сиденье и специальный руль с интегрированными элементами управления. Даже мультимедийный дисплей превратили в экран телеметрии, который показывает все ключевые параметры в режиме реального времени.

Дизель, который не узнать

Под капотом установлен хорошо знакомый 2,2-литровый турбодизель. Двигатель получил большую турбину, новый интеркулер и измененное программное обеспечение. В результате отдача выросла до 281 л.с. и 507 Нм крутящего момента. Это существенный прирост по сравнению со стандартной версией. Привод исключительно задний, в паре с механической коробкой передач и усиленным сцеплением, рассчитанным на трековые нагрузки.

Шасси и тормоза под уровень серьезного автоспорта

Кроме двигателя, серьезно доработали и ходовую часть. Пикап получил гоночную подвеску от Penske с возможностью тонкой настройки. Тормозная система получила шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние механизмы от Ferodo, плюс индикаторы перегрева для контроля состояния во время заездов.

Дешевле, чем стоит – но не для дорог

Самое интересное – цена. Каждый такой D-Max стоит около $46 200, хотя реальная себестоимость превышает $52 000. Фактически, Isuzu субсидирует покупателей, чтобы привлечь их в собственную гоночную серию. Впрочем, использовать этот пикап в повседневной жизни не получится. Он не имеет допуска к дорогам общего пользования, поэтому доставлять его на трек придется на прицепе.

Всего компания выпустит 15 экземпляров таких автомобилей. В 2026 году производитель планирует провести как минимум три этапа новой серии – в июне, августе и октябре. Именно под эти соревнования и создан этот D-Max.