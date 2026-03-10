Японцы купили технику для пиротехников ГСЧС у украинского производителя: причину они назвали

Дарителем машин выступило правительство Японии, действующее через японское агентство международного сотрудничества JICA – Japan International Cooperation Agency.

О событии, организованном накануне женского праздника, рассказали на своих ФБ-страницах Посольство Японии в Украине, агентство JICA и ГСЧС.

С учетом женской анатомии

И хотя это событие отнюдь не было связано с женским праздником, о славных женщинах не забыли, поскольку важной частью помощи стало специализированное защитное снаряжение, разработанное с учетом женской анатомии.

Это были средства индивидуальной защиты, разработанные специально для женщин-работниц службы разминирования.

С наклейкой "Сделано в Украине"

Для усиления логистических операций и защиты личного состава японские союзники подготовили транспортный транш, большая часть которого "изготовлена или собрана непосредственно в Украине".

Это свидетельствует о том, что японское правительство не только профинансировало покупки, но и поддержало украинского производителя.

С "Атаманами" логистика улучшится

В основном техника отечественного производства нашему читателю хорошо известна. Редакция Авто24 писала уже не раз об автобусах Ataman. Пришли пассажирские машины модели A09216, которые производит ПАО "Черкасский автобус" с использованием японских агрегатов Isuzu. Их закуплено и передано сразу 12 единиц.

Основой этой пассажирской машины является шасси Isuzu NPR 75, что идеально адаптировано к украинским дорогам на пригородных и междугородных маршрутах.

Сразу 12 "Атаманов" логистику поддержат существенно, а броневики в прифронтовой и фронтовой зонах вообще незаменимы. Фото: ГСЧС

Популярная модель с 5,2-литровым дизельным двигателем имеет просторный салон и будет использоваться пиротехниками для перевозки личного состава на объекты разминирования или в зону ликвидации и спасения людей во время вражеских атак.

Также эти пассажирские машины планируется в случае необходимости использовать для эвакуации мирного населения из опасных зон. Здесь только сидячих мест в салоне по паспорту может быть от 29 до 39 мест, все зависит от комплектации.

Бронезащитная ливрея действует успокаивающе

Из четырех бронированных автомобилей, два построены на базе Toyota Land Cruiser 70-й серии специально для пиротехнических отрядов, есть еще и машины конкретно украинского производителя. Это – специализированные бронированные автомобили "Козак ПМ-Л", разработаны и изготовлены компанией "Практика" специально для нужд саперов ГСЧС.

Индекс "ПМ-Л" в названии модели указывает на то, что это - пиротехническая машина легкого типа. Она, как и другие версии "Козака", базируется на шасси Ford F-550. Основная задача – оперативная доставка саперов и безопасная транспортировка взрывоопасных предметов малого калибра.

Автомобиль получил бронезащиту класса ПЗСА-5. Эта противоминная ливрея выдерживает подрыв до 6 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, а также защищает от пуль стрелкового оружия и обломков.

Во время церемонии передачи техники Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме отметил, что данный пакет помощи реализуется в рамках "Ukraine Mine Action Support Initiative".

О запуске этой программы объявил Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу во время проведения Конференции по вопросам противоминной деятельности UMAC 2025 в Токио.

В ГСЧС подчеркнули, что поддержка Японии имеет прямое влияние на восстановление страны: очистка территорий от мин является базовым условием для возвращения земель в хозяйственное использование. Новая техника минимизирует риски для саперов, которые ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью.