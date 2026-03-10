Японці купили техніку для піротехніків ДСНС в українського виробника: причину вони назвали

Дарувальником машин виступив уряд Японії, що діє через японське агентство міжнародного співробітництва JICA – Japan International Cooperation Agency.

Про подію, організовану напередодні жіночого свята, розповіли на своїх ФБ-сторінках Посольство Японії в Україні, агенція JICA та ДСНС.

Читайте також Японці привезли потрібну техніку в Чернігів: яку саме

З урахуванням жіночої анатомії

І хоча ця подія аж ніяк не була пов'язана з жіночим святом, про славне жіноцтво не забули, оскільки важливою частиною допомоги стало спеціалізоване захисне спорядження, розроблене з урахуванням жіночої анатомії.

Це були засоби індивідуального захисту, розроблені спеціально для жінок-працівниць служби розмінування.

З наліпкою "Зроблено в Україні"

Для підсилення логістичних операцій та захисту особового складу японські союзники підготували транспортний транш, більша частина якого "виготовлена або зібрана безпосередньо в Україні".

Читайте також Японці привезли потрібну техніку в Чернігів: яку саме

Це свідчить про те, що японський уряд не тільки профінансував покупки, але й підтримав українського виробника.

З "Атаманами" логістика покращиться

В основному техніка вітчизняного виробництва нашому читачеві добре відома. Редакція Авто24 писала уже не раз про автобуси Ataman. Прийшли пасажирські машини моделі A09216, які виготовляє ПАТ "Черкаський автобус" із використанням японських агрегатів Isuzu. Їх закуплено та передано відразу 12 одиниць.

Основою цієї пасажирської машини є шасі Isuzu NPR 75, що ідеально адаптоване до українських доріг на приміських та міжміських маршрутах.

Відразу 12 "Атаманів" логістику підтримають суттєво, а броньовики у прифронтовій та фронтовій зонах взагалі незамінні. Фото: ДСНС

Популярна модель з 5,2-літровим дизельним двигуном має просторий салон і буде використовуватися піротехніками для перевезення особового складу на об'єкти розмінування чи у зону ліквідації та порятунку людей під час ворожих атак.

Також ці пасажирські машини планується у разі потреби використовувати для евакуації мирного населення з небезпечних зон. Тут тільки сидячих місць у салоні по паспорту може бути від 29 до 39 місць, все залежить від комплектації.

Читайте також Японці привезли для ЗСУ дивні гусеничні машини та "Тойоти", схожі на "Хамві": фото та технічні характеристики

Бронезахисна ліврея діє заспокійливо

З чотирьох броньованих автомобілів, два побудовані на базі Toyota Land Cruiser 70-ї серії спеціально для піротехнічних загонів, є ще й машини конкретно українського виробника. Це – спеціалізовані броньовані автомобілі "Козак ПМ-Л", розроблені та виготовлені компанією "Практика" спеціально для потреб саперів ДСНС.

Індекс "ПМ-Л" у назві моделі вказує на те, що це - піротехнічна машина легкого типу. Вона, як і інші версії "Козака", базується на шасі Ford F-550. Основне завдання – оперативне доставлення саперів та безпечне транспортування вибухонебезпечних предметів малого калібру.

Автомобіль отримав бронезахист класу ПЗСА-5. Ця протимінна ліврея витримує підрив до 6 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті, а також захищає від куль стрілецької зброї та уламків.

Під час церемонії передачі техніки Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме зазначив, що даний пакет допомоги реалізується в рамках "Ukraine Mine Action Support Initiative".

Читайте також Куди Мінрозвитку передало 32 модулі переданих Японією металевих мостів

Про запуск цієї програми оголосив Міністр закордонних справ Японії Мотеґі Тошіміцу під час проведення Конференції з питань протимінної діяльності UMAC 2025 в Токіо.

У ДСНС підкреслили, що підтримка Японії має прямий вплив на відновлення країни: очищення територій від мін є базовою умовою для повернення земель у господарське використання. Нова техніка мінімізує ризики для саперів, які щодня стикаються зі смертельною небезпекою.