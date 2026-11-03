Jawa раптово показала новий ендуро 350 Adventure: ціна дивує

Як повідомляють чеські профільні медіа, прем'єра відбулася цими вихідними на Празькому автомобільному фестивалі. Компанія Jawa з міста Тинець вирішила обійтися без гучних анонсів й викотила на подіум готовий до виробництва байк.

З першого погляду стає зрозуміло, що чехи ціляться у швидкозростаючий сегмент легких пригодницьких мотоциклів. Головним суперником новинки на ринку стане популярний індійський всюдихід Royal Enfield Himalayan.

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Перевірена техніка та захист

Основою для мотоцикла послужив добре знайомий агрегат серії 3350, який вже встановлюють на моделі Perak, CL та Bobber. Це одноциліндровий двигун рідинного охолодження об'ємом 334 кубики, що видає 29 кінських сил та 30 Нм крутного моменту.

Машина Jawa 350 Adventure для їзди по бездоріжжю не велетень, але 208 кілограмів важить. Фото: Далібор Жак

Працює мотор у парі з класичною шестиступеневою коробкою передач. Максимальна швидкість апарата вагою 208 кілограмів сягає 128 км/год, чого цілком достатньо для комфортного пересування як асфальтом, так і ґрунтовками.

Розробники підійшли до позашляхових можливостей максимально серйозно. Рама виглядає дуже міцною, під двигуном встановлено масивний захисний лист, а з боків красуються товсті залізні дуги, які врятують пластик та картер у разі падіння.

Ергономіка та приємний прайс

Як і годиться справжньому підкорювачу бездоріжжя, байк отримав спицьовані колеса: 21-дюймове спереду та 18-дюймове ззаду. Передня вилка має солідний хід у 200 міліметрів, а задня підвіска з тягою забезпечує 180 міліметрів ходу.

Попри серйозні характеристики, мотоцикл вийшов досить компактним, тому з нього легко дістануть до землі навіть невисокі райдери. Для впевненої їзди поза асфальтом передбачено широке кермо, а також можливість повністю вимкнути двоканальну систему ABS та трекшн-контроль.

В рамках індійського концерну Mahindra Jawa 350 Adventure матиме практично ідентичних родичів – BSA Thunderbolt та Yezdi Adventure. Фото: Далібор Жак

Але найголовніший козир новинки – це її вартість. За базову версію Jawa 350 Adventure просять лише 117 800 чеських крон, що є чудовою пропозицією у цьому класі. У конвертації сума становить 247 768 гривень. Покупці зможуть обрати між синьо-білим, жовто-чорним та чорно-червоним варіантами розфарбування.

Нагадаємо, що бренд зараз входить до складу індійського концерну Mahindra. Тому нова пригодницька Jawa матиме практично ідентичних технічних родичів на інших ринках.