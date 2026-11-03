Jawa внезапно показала новый эндуро 350 Adventure: цена удивляет

Как сообщают чешские профильные медиа, премьера состоялась в эти выходные на Пражском автомобильном фестивале. Компания Jawa из города Тинец решила обойтись без громких анонсов и выкатила на подиум готовый к производству байк.

С первого взгляда становится ясно, что чехи целятся в быстрорастущий сегмент легких приключенческих мотоциклов. Главным соперником новинки на рынке станет популярный индийский вездеход Royal Enfield Himalayan.

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Проверенная техника и защита

Основой для мотоцикла послужил хорошо знакомый агрегат серии 3350, уже устанавливаемый на модели Perak, CL и Bobber. Это одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 334 кубика, выдающий 29 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента.

Машина Jawa 350 Adventure для езды по бездорожью не великан, но 208 килограммов весит. Фото: Далибор Жак

Работает мотор в паре с классической шестиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость аппарата весом 208 килограммов достигает 128 км/ч, чего вполне достаточно для комфортного передвижения как по асфальту, так и по грунтовкам.

Разработчики подошли к внедорожным возможностям максимально серьезно. Рама выглядит очень крепкой, под двигателем установлен массивный защитный лист, а по бокам красуются толстые железные дуги, которые спасут пластик и картер в случае падения.

Эргономика и приятный прайс

Как и полагается настоящему покорителю бездорожья, байк получил спицированные колеса: 21-дюймовое спереди и 18-дюймовое сзади. Передняя вилка имеет солидный ход в 200 миллиметров, а задняя подвеска с тягой обеспечивает 180 миллиметров хода.

Несмотря на серьезные характеристики, мотоцикл получился достаточно компактным, поэтому с него легко достанут даже невысокие райдеры. Для уверенной езды вне асфальта предусмотрен широкий руль, а также возможность полностью выключить двухканальную систему ABS и трекшн-контроль.

В рамках индийского концерна Mahindra Jawa 350 Adventure будет иметь практически идентичных родственников – BSA Thunderbolt и Yezdi Adventure. Фото: Далибор Жак

Но самый главный козырь новинки – это ее стоимость. За базовую версию Jawa 350 Adventure просят всего 117 800 чешских крон, что является отличным предложением в этом классе. В конвертации сумма составляет 247 768 гривен. Покупатели могут выбрать между сине-белым, желто-черным и черно-красным вариантами раскраски.

Напомним, что бренд сейчас входит в состав индийского концерна Mahindra. Поэтому у новой приключенческой Jawa будут практически идентичные технические родственники на других рынках.