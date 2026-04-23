Камери замість інспекторів: як у Румунії тепер контролюють ровіньєту

Система оплати повністю електронна і прив’язана до номерного знака авто – жодних наклейок на лобовому склі не потрібно. Контроль результатів здійснюють мережеві камери SER, які працюють цілодобово: вони автоматично зчитують номерні знаки та звіряють їх із базою даних.

Поліції не потрібно зупиняти авто – штраф формується автоматично.

Штрафи до 200 євро та нові принципи розрахунку

Рівень вартості тепер залежить від екологічного класу автомобіля (стандарт Євро). Для легкових авто ціна короткострокового (10-денного) доступу коштує приблизно від 3,30 євро. Придбати її можна онлайн або через офіційні сервіси.

За ігнорування водіям загрожує штраф від 500 до 1000 леїв (приблизно 100–200 євро). За повторне порушення сума може збільшитися до 4500 леїв (близько 900 євро). Для вантажівок санкції ще вищі.

Правильний номер та "пільгове вікно"

Також незначна помилка у номерному знаку під час купівлі робить оплату недійсною. Камери фіксують такі випадки автоматично, тому дані потрібно перевіряти особливо важливо.

У 2026 році з'явилася нова опція: оплатити проїзд можна до півночі наступного дня після використання дороги. Це дає водіям додатковий час, але не звільняє від відповідальності.

