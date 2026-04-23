Камеры вместо инспекторов: как в Румынии теперь контролируют ровиньету

Система оплаты полностью электронная и привязана к номерному знаку авто – никаких наклеек на лобовом стекле не требуется. Контроль результатов осуществляют сетевые камеры SER, которые работают круглосуточно: они автоматически считывают номерные знаки и сверяют их с базой данных.

Полиции не нужно останавливать авто – штраф формируется автоматически. Об этом рассказывает AutoTrendy .

Штрафы до 200 евро и новые принципы расчета

Уровень стоимости теперь зависит от экологического класса автомобиля (стандарт Евро). Для легковых авто цена краткосрочного (10-дневного) доступа стоит примерно от 3,30 евро. Приобрести ее можно онлайн или через официальные сервисы.

За игнорирование водителям грозит штраф от 500 до 1000 леев (примерно 100–200 евро). За повторное нарушение сумма может увеличиться до 4500 леев (около 900 евро). Для грузовиков санкции еще выше.

Правильный номер и "льготное окно"

Также незначительная ошибка в номерном знаке при покупке делает оплату недействительной. Камеры фиксируют такие случаи автоматически, поэтому данные нужно проверять особенно важно.

В 2026 году появилась новая опция: оплатить проезд можно до полуночи следующего дня после использования дороги. Это дает водителям дополнительное время, но не освобождает от ответственности.

Что стоит знать перед поездкой