"Капсулу часу" ВАЗ-2106 продають за шалену ціну

В Україні виставили на продаж рідкісний ВАЗ-2106 1989 року випуску, який за понад 35 років проїхав лише 12 тис. км. За добре збережений седан продавець просить 9500 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

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Майже заводський стан

Продавець називає автомобіль “капсулою часу” та стверджує, що він практично повністю зберіг свій первісний вигляд. Повідомляється, що машина не зазнавала жодних нештатних переробок, а кузов, салон і технічна частина залишилися максимально наближеними до заводського стану.

Також зазначається, що інтер'єр має оригінальне оздоблення без помітних слідів зношення, а кузов добре зберігся. Саме тому автомобіль позиціонують як екземпляр для колекціонерів і шанувальників класичних моделей.

Що відомо про автомобіль

ВАЗ-2106 оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра. Інформація про тип коробки передач у оголошенні не вказана, але такі автомобілі оснащались лише механічними коробками передач.

За даними сервісу, автомобіль не перебуває в розшуку. Останнє переоформлення відбулося 26 червня 2026 року після укладення договору купівлі-продажу. За весь час експлуатації седан мав трьох власників.

Ціна вражає

Запитувана вартість у 9500 доларів значно перевищує ринкову ціну звичайних ВАЗ-2106 та наближається до вартості нового бюджетного автомобіля.

Продавець пояснює таку ціну винятковим станом автомобіля та його мінімальним пробігом. При цьому він зазначає, що готовий обговорювати вартість лише під час особистої зустрічі з потенційним покупцем.