Рідкісну ралійну ВАЗ-2105 виставили на продаж за 71 500 доларів

Радянський седан зійшов з конвеєра заводу АвтоВАЗ у 1981 році як стандартна цивільна модель, проте вже у 1985 році автомобіль зазнав кардинальної перебудови. Машину переобладнали у справжній ралійний болід від VFTS (Вільнюська фабрика транспортних засобів). Офіційний австрійський імпортер ÖAF сертифікував та зареєстрував транспортний засіб як для професійних перегонів, так і для доріг загального користування, а керував цим проєктом Руді Штоль, пише Carscoops.

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З 1985 по 1989 роки седан безперервно брав участь у Чемпіонаті Австрії з ралі. У різні роки за кермом цього автомобіля виступали такі пілоти, як Руді Штробль, Райнер Валенчек та Енгельберт Гельм. Після завершення активної спортивної кар'єри бойова машина тривалий час перебувала в одному з австрійських гаражів.

У 2018 році її придбав поточний власник, який залучив фахівців з ралійної техніки для повного відновлення. До 2020 року автомобіль успішно пройшов історичну інспекцію та отримав офіційний історичний технічний паспорт від FIA, що підтверджує його повну відповідність гомологації.

Технічні доопрацювання та полегшений кузов

Візуально модифікація VFTS суттєво відрізняється від стандартного "Жигулі" завдяки спеціальному аеродинамічному обвісу з масивними розширеними крилами, вираженому передньому спойлеру та інтегрованому хвостовику на кришці багажника. На кузов встановлено додаткові блоки потужних ралійних фар, а стандартне скління замінено на легкий прозорий пластик задля максимального зниження маси.

Спортивний образ білого автомобіля доповнюють п'ятиспицеві легкосплавні диски. Інтер'єр повністю розібраний: у салоні встановлені лише два фіксованих гоночних крісла-ковші, трубчастий каркас безпеки, а також додаткові контрольні датчики та тумблери на приладовій панелі.

Двигун

Під капотом ралійної машини встановлено ретельно доопрацьований 1,6-літровий атмосферний двигун. Завдяки встановленню двох продуктивних карбюраторів Weber та високопродуктивного впускного колектора інженерам вдалося збільшити потужність мотора із заводських 75 до 128 кінських сил.

Попри те, що споряджена маса кузова за регламентом становить близько 920 кілограмів, така потужність забезпечує старому седану хорошу динаміку. Двигун працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач із короткими передавальними числами, яка передає крутний момент на задню вісь через диференціал підвищеного тертя Torsen.

Цінник у понад 70 000 доларів за автомобіль, що починав свій шлях як масовий радянський транспорт, виглядає високим, проте ринок класичної ралійної техніки Групи Б стабільно зростає. Головне питання полягає в тому, чи захоче колекціонер інвестувати таку суму в екзотичний бренд, чи віддасть перевагу західним маркам із глибшим корінням у світовому автоспорті.