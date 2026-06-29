Редкую раллийную ВАЗ-2105 выставили на продажу за 71 500 долларов

Советский седан сошёл с конвейера завода АвтоВАЗ в 1981 году как стандартная гражданская модель, однако уже в 1985 году автомобиль претерпел кардинальную перестройку. Машину переоборудовали в настоящий раллийный болид от VFTS (Вильнюсская фабрика транспортных средств). Официальный австрийский импортер ÖAF сертифицировал и зарегистрировал транспортное средство как для профессиональных гонок, так и для дорог общего пользования, а руководил этим проектом Руди Штоль, пишет Carscoops.

Читайте также: Россияне показали новый универсал Lada Iskra SW за 20 тысяч долларов – "пустой, как барабан"

С 1985 по 1989 годы седан непрерывно участвовал в чемпионате Австрии по ралли. В разные годы за рулем этого автомобиля выступали такие пилоты, как Руди Штробль, Райнер Валенчек и Энгельберт Гельм. После завершения активной спортивной карьеры гоночная машина долгое время простояла в одном из австрийских гаражей.

В 2018 году её приобрел нынешний владелец, который привлек специалистов по раллийной технике для полной реставрации. К 2020 году автомобиль успешно прошел историческую инспекцию и получил официальный исторический технический паспорт от FIA, подтверждающий его полное соответствие гомологации.

Технические доработки и облегчённый кузов

Визуально модификация VFTS существенно отличается от стандартного "Жигуля" благодаря специальному аэродинамическому обвесу с массивными расширенными крыльями, выраженному переднему спойлеру и интегрированному спойлеру на крышке багажника. На кузов установлены дополнительные блоки мощных раллийных фар, а стандартное остекление заменено на легкий прозрачный пластик для максимального снижения массы.

Спортивный облик белого автомобиля дополняют пятиспицевые легкосплавные диски. Интерьер полностью разобран: в салоне установлены лишь два фиксированных гоночных кресла-ковша, трубчатый каркас безопасности, а также дополнительные контрольные датчики и тумблеры на приборной панели.

Двигатель

Под капотом раллийной машины установлен тщательно доработанный 1,6-литровый атмосферный двигатель. Благодаря установке двух производительных карбюраторов Weber и высокопроизводительного впускного коллектора инженерам удалось увеличить мощность двигателя с заводских 75 до 128 лошадиных сил.

Несмотря на то, что снаряженная масса кузова по регламенту составляет около 920 килограммов, такая мощность обеспечивает старому седану хорошую динамику. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами, которая передает крутящий момент на заднюю ось через дифференциал повышенного трения Torsen.

Цена в более чем 70 000 долларов за автомобиль, начинавший свой путь как массовый советский транспорт, кажется высокой, однако рынок классической раллийной техники Группы B стабильно растет. Главный вопрос заключается в том, захочет ли коллекционер инвестировать такую сумму в экзотический бренд или отдаст предпочтение западным маркам с более глубокими корнями в мировом автоспорте.