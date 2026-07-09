"Капсулу времени" ВАЗ-2106 продают по заоблачной цене

В Украине выставлен на продажу редкий ВАЗ-2106 1989 года выпуска, который за более чем 35 лет проехал всего 12 тыс. км. За хорошо сохранившийся седан продавец просит 9500 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Почти заводское состояние

Продавец называет автомобиль “капсулой времени” и утверждает, что он практически полностью сохранил свой первоначальный вид. Сообщается, что машина не подвергалась никаким нештатным переделкам, а кузов, салон и техническая часть остались максимально приближенными к заводскому состоянию.

Также отмечается, что интерьер имеет оригинальную отделку без заметных следов износа, а кузов хорошо сохранился. Именно поэтому автомобиль позиционируется как экземпляр для коллекционеров и поклонников классических моделей.

Что известно об автомобиле

ВАЗ-2106 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Информация о типе коробки передач в объявлении не указана, но такие автомобили оснащались только механическими коробками передач.

По данным сервиса, автомобиль не находится в розыске. Последнее переоформление состоялось 26 июня 2026 года после заключения договора купли-продажи. За все время эксплуатации седан сменил трех владельцев.

Цена поражает

Запрашиваемая стоимость в 9500 долларов значительно превышает рыночную цену обычных ВАЗ-2106 и приближается к стоимости нового бюджетного автомобиля.

Продавец объясняет такую цену исключительным состоянием автомобиля и его минимальным пробегом. При этом он отмечает, что готов обсуждать стоимость только во время личной встречи с потенциальным покупателем.