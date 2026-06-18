Керування мопедами можуть дозволити з "правами" будь-якої категорії

Зареєстрована петиція про внесення змін до законодавства, які нададуть водіям, що мають посвідчення категорії “В” та безперервний стаж керування понад 5 років, право на керування мототранспортом категорії А1 (мотоцикли та скутери з робочим об’ємом двигуна до 200 куб. см або електродвигуном потужністю до 3 кВт) без необхідності складання додаткових теоретичних та практичних іспитів.

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Європейський досвід

Подібна практика успішно застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу, зокрема у Польщі, Іспанії, Італії, Франції та Португалії. Водії, які мають категорію “В” та відповідний стаж керування, отримують право керувати малопотужними мотоциклами без проходження повної процедури отримання нової категорії.

Запровадження аналогічного механізму в Україні сприятиме гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та практиками. Окрім того перехід водіїв на легкий мототранспорт значно зменшить навантаження на дороги у великих містах та частково вирішить питання з місцями для паркування.

Ще один “бонус” зменшення залежності від імпорту пального. Легкий мототрансопрт споживає значно менше палива, шо сприятиме нормалізації експртно-імпортного балансу.

Достатній рівень підготовки водіїв

Водії, які мають понад 5 років практичного досвіду керування транспортними засобами, вже володіють:

ґрунтовними знаннями Правил дорожнього руху;

навичками прогнозування дорожньої ситуації;

досвідом взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху;

розумінням принципів безпечного керування транспортними засобами.

Тому необхідність повторного вивчення теорії та складання іспитів для керування малопотужним мототранспортом є надмірною адміністративною вимогою.

Обов'язкові посвідчення водія на мопеди (скутери) в Україні офіційно ввели з 1 січня 2010 року. Як показує офіційна статистика аварійності, жодного впливу на безпеку руху таке рішення не дало. До 2010 року керувати транспортом з об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів можна було без посвідчення водія. Реєструвати такий транспорт також було непотрібно.

Цифровізація державних послуг

Після досягнення водієм необхідного стажу право на керування мототранспортом повинно автоматично відображатися в застосунку “Дія” та інших державних електронних реєстрах.

Це дозволить реалізувати механізм без додаткового навантаження на сервісні центри МВС та без зайвих бюрократичних процедур для громадян.

Зменшення корупційних ризиків

Водіям має бути надано право за власним бажанням звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для отримання нового фізичного посвідчення водія із внесенням відповідної категорії.

Оплата такої адміністративної послуги забезпечить додаткові надходження до державного бюджету та мінімізує корупційні ризики, пов’язані з отриманням категорій А1 та А.

Що пропонується зараз

Запровадження спрощеного доступу до керування мототранспортом повинно супроводжуватися обов’язковим дотриманням чинних вимог законодавства:

обов’язкова державна реєстрація транспортного засобу;

наявність чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

обов’язкове використання захисного шолома водієм та пасажиром;

повна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху на загальних підставах.

Економічний та соціальний ефект

Реалізація цієї ініціативи: