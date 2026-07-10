Працівник ТЦК вимагав хабар талонами на пальне: скільки літрів йому не вистачало

В Одесі правоохоронці затримали офіцера одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди у вигляді талонів на дизельне пальне. За версією слідства, за свої послуги він вимагав талони на 1000 літрів дизеля. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Читайте також: Хабар за практичний іспит: скільки пропонувала кандидат у водії

Вимагав талони на дизель замість грошей

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, фігурантом справи є військовий мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП.

За даними слідства, через знайому він запропонував допомогти українцю вирішити питання із зняттям із розшуку в системі “Оберіг”, отриманням направлення на військово-лікарську комісію та проходженням ВЛК з висновком про придатність до служби лише в нештурмових підрозділах.

За це український офіцер нібито вимагав 100 талонів на дизельне пальне номіналом по 10 літрів кожен, що загалом становить 1000 літрів пального.

Затримали після отримання талонів

Правоохоронці повідомили, що після отримання талонів підозрюваного затримали співробітники Національної поліції та СБУ.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав запобіжний захід

Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави майже 1,5 млн грн. У разі доведення вини офіцеру загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.