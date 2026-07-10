Работник ТЦК требовал взятку талонами на горючее: сколько литров ему не хватало

В Одессе правоохранители задержали офицера одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды в виде талонов на дизельное топливо. По версии следствия, за свои услуги он требовал талоны на 1000 литров дизельного топлива. Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Вымогал талоны на дизельное топливо вместо денег

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, фигурантом дела является военнослужащий мобилизационного отдела одного из районных ТЦК и СП.

По данным следствия, через знакомого он предложил помочь украинцу решить вопрос со снятием с розыска в системе “Оберіг”, получением направления на военно-врачебную комиссию и прохождением ВВК с заключением о годности к службе только в нештурмовых подразделениях.

За это украинский офицер якобы требовал 100 талонов на дизельное топливо номиналом по 10 литров каждый, что в общей сложности составляет 1000 литров топлива.

Задержали после получения талонов

Правоохранители сообщили, что после получения талонов подозреваемого задержали сотрудники Национальной полиции и СБУ.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал меру пресечения

Суд поместил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере почти 1,5 млн грн. В случае доказательства вины офицеру грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.