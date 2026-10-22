Хабар за екзамен з водіння: чому адміністратор відмовився

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, інцидент трапився ще минулого року, коли громадянка сідала в екзаменаційний автомобіль. Вона непомітно передала адміністратору готівку разом із необхідними паперами але 100 євро виявилось замало.

Обурений екзаменатор викликав поліцію, і справу передали до правоохоронних органів. За результатами розслідування суд визнав жінку винною за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Фінансові наслідки для порушниці виявилися значно серйознішими за суму самого хабаря. Окрім основного штрафу, суд постановив конфіскувати ті самі 100 євро в дохід держави та зобов'язав обвинувачену повністю компенсувати всі судові витрати.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому не варто купувати права

Офіційно представники відомства вкотре нагадують, що практичний іспит створений для перевірки реальних навичок безпечного керування. "Спроби вплинути на результат іспиту за допомогою неправомірної вигоди суперечать принципам доброчесності та можуть мати кримінально-правові наслідки", – наголошують у МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок на Одещині, де кандидат у водії намагався підкупити екзаменатора за 200 євро. Хлопець провалив три спроби і перед четвертою поклав валюту у файл із документами, що також закінчилося викликом поліції.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці нерідко стають жертвами шахраїв, купуючи фальшиві посвідчення в інтернеті. Коли такі водії приходять до сервісних центрів для обміну документів, фахівці миттєво виявляють підробку, що гарантовано призводить до чималих штрафів або навіть обмеження волі.