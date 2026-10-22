Взятка за экзамен по вождению: почему администратор отказался

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, инцидент произошел еще в прошлом году, когда гражданка садилась в экзаменационный автомобиль. Она незаметно передала администратору наличные деньги вместе с необходимыми бумагами, но 100 евро оказалось мало.

Возмущенный экзаменатор вызвал полицию, и дело передали в правоохранительные органы. По результатам расследования суд признал женщину виновной по статье о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Финансовые последствия для нарушительницы оказались значительно серьезнее суммы самой взятки. Кроме основного штрафа, суд постановил конфисковать те же 100 евро в доход государства и обязал обвиняемую полностью компенсировать все судебные издержки.

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Почему не стоит покупать права

Официально представители ведомства в который раз напоминают, что практический экзамен создан для проверки реальных навыков безопасного управления. "Попытки повлиять на результат экзамена с помощью неправомерной выгоды противоречат принципам добродетели и могут иметь уголовно-правовые последствия",– подчеркивают в МВД.

Напомним, ранее мы писали о похожий случай в Одесской области, где кандидат в водители пытался подкупить экзаменатора за 200 евро. Парень провалил три попытки и перед четвертой положил валюту в файл с документами, что также закончилось вызовом полиции.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы нередко становятся жертвами мошенников, покупая фальшивые удостоверения в Интернете. Когда такие водители приходят в сервисные центры для обмена документов, специалисты мгновенно обнаруживают подделку, что гарантированно приводит к немалым штрафам или даже ограничению свободы.