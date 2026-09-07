Взятка при сдаче практического экзамена на "права": когда его не берут

В Ивано-Франковске кандидат в водители предложил администратору сервисного центра МВД 100 долларов, чтобы успешно сдать практический экзамен на категорию С. Вместо водительского удостоверения мужчина получил вызов полиции.

Перед началом экзамена кандидат возложил 100 долларов США на переднее сиденье автомобиля, где находился администратор. После этого он заявил, что деньги якобы случайно выпали из его паспорта.

Администратор отказался от денег и сообщил о ситуации руководству сервисного центра. На место вызвали полицию.

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Что будет дальше

Правовую оценку действиям кандидата в водители теперь будут давать правоохранители.

Официально в сервисном центре МВД уверяют, что практический экзамен невозможно "купить". В то же время сообщается, что 80% кандидатов проваливают водительские экзамены. Именно этот фактор и создает спрос на коррупционные схемы.

Сколько стоят“ право”

Чаще украинцы покупают "права" через посредников, так называемых "бегунков". Это люди, которые пользуются связями в сервисных центрах МВД и могут организовать успешную сдачу теоретического и практического экзаменов.

Услуги "бегунков" по получению водительских удостоверений обычно оцениваются в 25-30 тысяч гривен. В некоторых случаях цена достигает даже двух тысяч долларов. Время от времени полиция препятствует деятельности таки посредников.