Хабар при складані практичного іспиту на "права": коли його не беруть

В Івано-Франківську кандидат у водії запропонував адміністратору сервісного центру МВС 100 доларів, щоб успішно скласти практичний іспит на категорію С. Замість посвідчення водія чоловік отримав виклик поліції.

Перед початком іспиту кандидат поклав 100 доларів США на переднє сидіння автомобіля, де перебував адміністратор. Після цього він заявив, що гроші нібито випадково випали з його паспорта.

Адміністратор відмовився від грошей та повідомив про ситуацію керівництво сервісного центру. На місце викликали поліцію.

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Що буде далі

Правову оцінку діям кандидата у водії тепер надаватимуть правоохоронці.

Офіційно у сервісному центрі МВС запевняють, що практичний іспит неможливо "купити". Водночас повідомляться, що 80% кандидатів провалюють водійські іспити. Саме цей фактор і створює попит на корупційні схеми.

Скільки коштують “права”

Найчастіше українці купують "права" через посередників, так званих "бігунків". Це люди, які користуючись зв’язками у сервісних центрах МВС, можуть організувати успішне складання теоретичного та практичного іспитів.

Неофіційно послуги "бігунків" з отримання посвідчень водія зазвичай оцінюються у 25-30 тисяч гривень. У деяких випадках ціна сягає навіть двох тисяч доларів. Час від часу поліція перешкоджає діяльності таких посередників.