Скільки коштує купити "права": поліція викрила ще трьох "бігунків"

Поліція припинила діяльність трьох людей, які за гроші обіцяли допомогти потенційним водіям отримати посвідчення водія. Дві схеми викрили на Харківщині, ще одну — на Миколаївщині. Про це повідомляє ДВБ.

На Харківщині просили 30 тисяч гривень

Оперативники Харківського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції разом зі слідчими поліції Харкова викрили двох змовників.

За 30 тисяч гривень вони обіцяли організувати повний пакет послуг для отримання посвідчення водія категорії С1. Зокрема, йшлося про фейкове навчання в автошколі, пробний заїзд екзаменаційним маршрутом, позитивний результат практичного іспиту та подальшу видачу посвідчення.

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За даними поліції, між учасниками схеми були чітко розподілені зони відповідальності.

На Миколаївщині просили 24 тисячі

Ще одного фігуранта викрили оперативники Миколаївського управління ДВБ та слідчі поліції області.

Мешканець Нової Одеси за 24 тисячі гривень гарантував клієнту вирішення питання з усіма іспитами у сервісному центрі МВС. За це він обіцяв забезпечити отримання посвідчення водія категорії В.

Чом такий великий попит на послуги бігунків

Чесно отримати посвідчення водія дуже складно. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС, близько 80% кандидатів провалюють водійські іспити. Це призводить до підвищеного попиту на послуги «бігунків» - людей, які можуть вирішити питання корупційним шляхом.