Сколько стоит купить "права": полиция разоблачила еще трех "бегунков"

Полиция прекратила деятельность трех человек, которые за деньги обещали помочь потенциальным водителям получить водительские права. Две схемы разоблачили в Харьковской области, еще одну – в Николаевской области. Об этом сообщает ДВБ.

В Харьковской области просили 30 тысяч гривен

Оперативники Харьковского управления департамента внутренней безопасности полиции вместе со следователями полиции Харькова разоблачили двух заговорщиков.

За 30 тысяч гривен они обещали организовать полный пакет услуг для получения водительского удостоверения категории С1. В частности, речь шла о фейковом обучении в автошколе, пробном заезде экзаменационным маршрутом, положительном результате практического экзамена и последующей выдаче удостоверения.

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По данным полиции, между участниками схемы были четко распределены зоны ответственности.

В Николаевской области просили 24 тысячи

Еще одного фигуранта разоблачили оперативники Николаевского управления ДВБ и следователи полиции области.

Житель Новой Одессы за 24 тысячи гривен гарантировал клиенту решение вопроса со всеми экзаменами в сервисном центре МВД. За это он обещал обеспечить получение водительского удостоверения категории В.

Почему так велик спрос на услуги бегунков

Честно получить удостоверение воя очень сложно. По официальной статистике главного сервисного центра МВД близко 80% кандидатов проваливают водительские экзамены. Это приводит к повышенному спросу на услуги «бегунков» - людей, которые могут решить вопрос. коррупционным путем.