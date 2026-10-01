Хайп замість бізнесу: чому сумнівні компанії масово "скуповують" роботаксі від Tesla

Як повідомляє видання Electrek, американська компанія KIDZ AI, яка раніше займалася онлайн-курсами для дітей, а потім криптовалютами, надіслала Tesla запит на закупівлю 500 автономних Cybercab. Заява викликала короткочасний стрибок акцій компанії, які до цього впали майже на 100%.

Гучні заяви про "авто, яке заробляє гроші, поки ви спите" на практиці виявились лише маркетинговим гачком. Навіть сама KIDZ AI дрібним шрифтом у прес-релізі визнає, що їхній запит не є юридично зобов'язуючим замовленням, а лише "попереднім плануванням".

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Математика, яка не сходиться

Якщо порахувати, то 500 роботаксі навіть за обіцяною Ілоном Маском ціною "до 30 000 доларів" обійдуться у 15 мільйонів. Це вшестеро перевищує загальну ринкову вартість самої компанії-замовника.

Журналісти порівнюють цей тренд із крипто-бумом, коли збиткові підприємства масово оголошували про купівлю біткоїнів, щоб хоч якось привернути увагу інвесторів. Тепер новим "магічним словом" для штучного порятунку бізнесу стало Robotaxi.

Сумний досвід попередників

Сліпа віра в автономне майбутнє від Tesla вже призводила до реальних фінансових катастроф. Наприклад, нідерландська лізингова компанія MisterGreen свого часу закупила понад 4000 електромобілів Tesla, повіривши заявам Маска, що ці машини є "активами, які дорожчають" і незабаром почнуть приносити дохід як таксі без водія.

У реальності ж регулярне зниження цін на нові Tesla обвалило вартість вживаних авто, обіцяний автопілот так і не запрацював повноцінно, а компанія MisterGreen просто збанкрутувала. Тож поки Tesla сама не почне масово використовувати Cybercab у власному автопарку і заробляти на цьому, до будь-яких заяв про комерційну вигоду від роботаксі варто ставитися з неабияким скепсисом.