Хайп вместо бизнеса: почему сомнительные компании массово "скупают" роботокси от Tesla

Как сообщает издание Electrek, американская компания KIDZ AI, ранее занимавшаяся онлайн-курсами для детей, а затем криптовалютами, направила Tesla запрос на закупку 500 автономных Cybercab. Заявление вызвало кратковременный скачок акций компании, которые до этого упали почти на 100%.

Громкие заявления об "авто, зарабатывающем деньги, пока вы спите" на практике оказались только маркетинговым крючком. Даже сама KIDZ AI мелким шрифтом в пресс-релизе признает, что их запрос не является юридически обязывающим заказом, а лишь "предварительной планировкой".

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Математика, которая не сходится

Если посчитать, то 500 роботокси даже по обещанной Илоном Маском цене "до 30 000 долларов" обойдутся в 15 миллионов. Это в шесть раз превышает общую рыночную стоимость самой компании-заказчика.

Журналисты сравнивают этот тренд с крипто-бумом, когда убыточные предприятия массово объявляли о покупке биткоинов, чтобы хоть как-то привлечь внимание инвесторов. Теперь новым "магическим словом" для искусственного спасения бизнеса стало Robotaxi.

Печальный опыт предшественников

Слепая вера в автономное будущее от Tesla уже приводила к реальным финансовым катастрофам. Например, нидерландская лизинговая компания MisterGreen в свое время закупила более 4000 электромобилей Tesla, поверив заявлениям Маска, что эти машины являются "дорожающими активами" и вскоре начнут приносить доход как такси без водителя.

В реальности же регулярное снижение цен на новые Tesla обвалило стоимость б/у авто, обещанный автопилот так и не заработал полноценно, а компания MisterGreen просто обанкротилась. Так что пока Tesla сама не начнет массово использовать Cybercab в собственном автопарке и зарабатывать на этом, к любым заявлениям о коммерческой выгоде от роботакси следует относиться с незаурядным скепсисом.