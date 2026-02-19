Первый беспилотный Tesla Cybercab сошел с конвейера - Маск обещает привлекательную цену

Генеральный директор Илон Маск заявил, что компания имеет амбициозную цель вывести на рынок версию Cybercab по цене до 30 000 долларов до 2027 года. Пока речь идет о пилотном образце, а не автомобиль для клиентов, однако это демонстрирует прогресс в программе автономного транспорта, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Цена и публичные обещания

Производственная новость сразу возродила громкое публичное обещание техноблогера Маркуса Браунли, который заявлял, что побреет голову, если Tesla успеет выпустить Cybercab до 2027 года по цене до 30 000 долларов. После новости о первом автомобиле с конвейера сеть заполонили мемы, а Маск подтвердил: компания не отказывается от заявленной ценовой цели.

Автономность без руля: юридические барьеры

Cybercab задуман как полностью автономный транспорт без руля и педалей. Однако реализация такого подхода зависит не только от технологий, но и от регуляторов. Федеральные стандарты безопасности США предусматривают наличие водителя, а страховые механизмы пока не готовы к массовому внедрению беспилотников.

Ключевую роль в будущем модели может сыграть Национальная администрация безопасности дорожного движения США, которая потенциально должна предоставить специальные разрешения или исключения из действующих норм. Кроме того, отдельные штаты могут вводить собственные ограничения по автономным транспортным средствам.

Что дальше для Tesla

Несмотря на технический прогресс, главным вызовом для Tesla остается не само производство, а юридическое одобрение и масштабирование. Если компании удастся выполнить план до 2027 года, Cybercab может стать одним из самых доступных автономных транспортных средств на рынке. Пока же первый экземпляр из Техаса - это символический, но важный шаг к новой эре городской мобильности