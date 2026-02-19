Перший безпілотний Tesla Cybercab зійшов з конвеєра — Маск обіцяє привабливу ціну

Генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія має амбітну мету вивести на ринок версію Cybercab за ціною до 30 000 доларів до 2027 року. Поки що йдеться про пілотний зразок, а не автомобіль для клієнтів, однак це демонструє прогрес у програмі автономного транспорту, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Ціна та публічні обіцянки

Виробнича новина одразу відродила гучну публічну обіцянку техноблогера Маркуса Браунлі, який заявляв, що поголить голову, якщо Tesla встигне випустити Cybercab до 2027 року за ціною до 30 000 доларів. Після новини про перший автомобіль з конвеєра мережу заполонили меми, а Маск підтвердив: компанія не відмовляється від заявленої цінової мети.

Автономність без керма: юридичні бар’єри

Cybercab задуманий як повністю автономний транспорт без керма та педалей. Проте реалізація такого підходу залежить не лише від технологій, а й від регуляторів. Федеральні стандарти безпеки США передбачають наявність водія, а страхові механізми поки не готові до масового впровадження безпілотників.

Ключову роль у майбутньому моделі може відіграти Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, яка потенційно повинна надати спеціальні дозволи або винятки з чинних норм. Крім того, окремі штати можуть запроваджувати власні обмеження щодо автономних транспортних засобів.

Що далі для Tesla

Попри технічний прогрес, головним викликом для Tesla залишається не саме виробництво, а юридичне схвалення і масштабування. Якщо компанії вдасться виконати план до 2027 року, Cybercab може стати одним із найдоступніших автономних транспортних засобів на ринку. Поки ж перший екземпляр із Техасу — це символічний, але важливий крок до нової ери міської мобільності