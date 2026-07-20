Хто може обслуговуватись в сервісних центрах МВС без черги

Люди, які належать до пільгових категорій, можуть отримати пріоритетне обслуговування у сервісних центрах МВС. Для цього необхідно зареєструватися через систему Е-запис безпосередньо у територіальному сервісному центрі за допомогою термінала самообслуговування.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що пріоритет стосується лише черги до адміністратора. Сам порядок надання адміністративної послуги залишається незмінним, а її вартість сплачується у повному обсязі без будь-яких пільг чи знижок.

Як отримати пріоритетний виклик

Для оформлення пріоритетного запису потрібно:

звернутися до термінала самообслуговування у сервісному центрі МВС;

зареєструватися в системі Е-запис;

вказати дані документа, який підтверджує право на пільгу (назву, серію та номер — за наявності);

отримати талон із номером запису.

Під час отримання послуги необхідно пред'явити адміністратору оригінал документа, який підтверджує відповідний статус.

Після реєстрації номер виклику з'явиться на інформаційному табло сервісного центру, а також буде надісланий на електронну пошту, якщо її вказали під час запису. Система автоматично направить відвідувача до першого вільного адміністратора, який надає потрібну послугу.

Хто має право на пріоритетне обслуговування

Відповідно до наказу МВС №777 від 5 листопада 2020 року, пріоритетним викликом можуть скористатися:

люди з інвалідністю;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю;

члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців;

військовослужбовці, які проходять військову службу під час воєнного стану.

У МВС нагадують, що запис на пріоритетне обслуговування здійснюється лише через термінал у сервісному центрі, а не дистанційно через онлайн-сервіси. Це дозволяє швидше отримати виклик до адміністратора, однак не змінює порядок оформлення документів чи вартість адміністративних послуг.